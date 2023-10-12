В Пентагоне раскрыли, собирается ли НАТО втягиваться в конфликт на Украине

Фото: РИА Новости/РИА Новости
НАТО не собирается принимать участие в военных действиях на Украине, но продолжит поддерживать правительство страны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Он отметил, что главная функция НАТО – оборонительная, поэтому альянс не будет вступать в конфликт. Однако продолжит поддерживать Украину.
Ранее стало известно, что Румыния, являющаяся членом НАТО, запретила украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить в парламенте страны.
Кроме того, политолог Вадим Авва заявлял, что в рядах ВСУ числятся наёмники и даже генералы из стран НАТО, которые активно гибнут в зоне СВО. При этом, Украина не выплачивает компенсацию их семьям, чем также разжигает недовольство на Западе.
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Ранее стало известно, что Румыния, являющаяся членом НАТО, запретила украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить в парламенте страны.
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Анастасия Чинкова