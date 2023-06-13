В Пентагоне раскрыли, что будет включать в себя новый пакет военной помощи для Украины

Фото: iStock/icholakov
США передадут Украине 15 боевых машин пехоты Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4 и еще много прочей техники и снарядов для нее.
Напомним, военный блогер Живов отметил, что пока что все попытки ВСУ наступать с треском провалились, а интернет заполонили фото и видео с полыхающей западной техникой. По словам блогера, российская армия, наконец, воспряла духом, осознав, что способна уничтожать «грозную» технику американцев, немцев и англичан.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после провала украинского наступления российская армия освободит Одессу и Харьков. По мнению эксперта, после неоднократных наступательных операций Вооруженных сил Украины, Россия сможет разбить противника в Одессе и Харькове, поразив украинцев высокоточными ракетами, артиллерий и беспилотниками.