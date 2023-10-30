В Петербурге прошёл телемост связи участников СВО с родственниками

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В городском военкомате Санкт-Петербурга состоялся очередной телемост участников спецоперации на Украине, находящихся на фронте, со своими семьями и родственниками.
Так, организацию телемоста налаживали различные подразделения городской администрации города.
По итогу телемоста семьи поделились своими впечатлениями, отметив, что очень рады дополнительной возможности увидеть своих близких и пообщаться с ними.
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«Мы с момента начала мобилизации оказываем поддержку членам семей мобилизованных и контрактников. Кроме меня, в нашем районе в этом направлении работают еще около двадцати сотрудников. Я занимаюсь 55 семьями, при этом у некоторых коллег даже больше семей под опекой», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» социальный куратор семей участников СВО, работник Центра семейной помощи Красногвардейского района Петербурга Мирослава Ермолаева.
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Мелисса Тимофеева