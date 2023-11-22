В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь

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Примерно 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для Вооружённых сил Украины было найдено в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями «глава областной администрации» Юрий Малашко, сообщают РИА Новости.
Ранее министерство обороны Украины сообщалось, что с начала этого года гуманитарная помощь для военнослужащих пропала более 650 раз.
«На базе одного из предприятий обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, хранившихся там еще с 2022 года без соответствующих договоров. Похоже, что их кто-то хотел скрыть», — написал в соцсетях Малашко.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью спецоперации глава России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак