В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, раздались взрывы. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы», — говорится в публикации.
Предварительно, в городе сработала система ПВО Украины.
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Диана Аванесян