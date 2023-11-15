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В Подмосковье формируют элитное воинское подразделение – полк Московской области

15 ноября 2023, 15:44
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье создаётся элитное подразделение для выполнения боевых задач – полк Московской области. Набор начался в конце октября. В состав полка войдут 2 тыс офицеров, прапорщиков и рядовых, в том числе прошедших горячие точки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России Александр Матовников и военкомом Подмосковья Алексей Астахов посетил воинскую часть и проверили, как проходит комплектование нового подразделения.
«Прежде всего, в полк подобраны командир с опытом боевых действий и также офицеры, хорошо знающие нюансы военного дела. Наша задача – создать боеспособное подразделение, чтобы достойно выполнять боевые задачи. Видим, что сейчас уже проходит серьёзная и основательная подготовка», – сказал Воробьёв.

Сейчас добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. Занятиями руководят инструкторы с опытом участия в боевых действиях.
«Я родом из Саратовской области, закончил там тыловое военное училище и по распределению попал служить в Подмосковье. Уже 19 лет проживаю с семьёй в Чехове. Являюсь кадровым офицером, решил отправиться в зону СВО, потому что не могу оставаться равнодушным к судьбе Родины. Подал документы в военкомат, и мне предложили полк Московской области, что, безусловно, стало для меня дополнительным стимулом», – рассказал военнослужащий с позывным Волга.
После завершения комплектования в Подмосковье военнослужащие отправятся на полигон, где проведут учения с тяжёлой техникой и вооружением. По окончании боевого слаживания полк Московской области направится в зону СВО.
«Я из Артёмовска, учился там, прожил большую часть жизни. Сейчас живу в Одинцове. С 1993 года служил по контракту, потом искал место для прохождения дальнейшей службы, обратился в свой военкомат, и меня распределили в полк Московской области. Для меня это особая гордость. Хочется побыстрее отправиться в зону СВО, я уже там был, имею опыт», – поделился командир взвода подвоза боеприпасов Дмитрий.
Как подчеркнул Воробьёв, власти Подмосковья и раньше оказывали поддержку военным, но полк Московской области – на особом контроле.
«Это касается и дооснащения, и постоянного взаимодействия – я лично на связи с командиром. Мы оказываем особое внимание и семьям. Необходимо быть в постоянном диалоге с близкими наших бойцов. Благодарен ребятам за то, что они не стесняются и говорят, что их беспокоит. Мы ждём их домой живыми и с победой», – подчеркнул глава региона.
Каждый доброволец получит выплату в 1 млн рублей. Бойцы также могут рассчитывать на льготы – кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам и сохранение рабочего места.

Московская область помогает новому подразделению в закупке обмундирования, амуниции и медикаментов. Для доставки военнослужащих в период комплектования полка выделили микроавтобус и «Газель» для перевозки грузов.

Большое внимание оказывается семьям добровольцев. О них позаботятся и обеспечат всем необходимым – местом в детсаду без очереди, социальными услугами для пожилых родителей, трудоустройством, профессиональным обучением и дополнительным образованием. Родные военнослужащих полка могут также рассчитывать на помощь регионального фонда «Защитники Отечества», волонтёров и всех подмосковных ведомств.

Чтобы попасть в полк, можно оставить заявку на сайте контрактмо.рф или в телеграм-боте @contractMObot. , а проконсультироваться – по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.

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«Стратегия Зеленского»: В Киеве обвинили Зеленского в провале контрнаступления
Соскин: К провалу контрнаступления привела стратегия Зеленского
15 ноября 2023, 15:24

Фото: iStock/Michele Ursi

К провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины привела стратегия, которой придерживался президент Владимир Зеленский, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Вся стратегия Зеленского (направлена) на усиление репрессий внутри страны, на усиление диктатуры, на продолжение военного положения — абсолютно бесперспективна. И вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт – это ничего не дает. Если нет сил освободить территорию: ни денежных, ни военных, ни физических, то надо искать другую линию», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Эксперт напомнил, что ВСУ не только не смогли достичь хоть сколько-нибудь значимых успехов, но и умудрились потерять ранее принадлежавшие им позиции. К тому же, разрекламированное контрнаступление привело к колоссальному количеству потерь как в технике, так и в рядах личного состава. 

Соскин осудил и стратегически неверное решение Зеленского назначить новым главой минобороны страны Рустема Умерова, после назначения которого на самой верхушке военного руководства страны вспыхнул раздор. 

По мнению эксперта, провал операции - это персональная вина Владимира Зеленского.

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#контрнаступление
#сво
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В Польше назвали причины «тупика» ВСУ
Польский генерал: в ВСУ наблюдается синдром опущенных рук
15 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Польский генерал в отставке Богуслав Пацек заявил, что у ВСУ «опустились руки». Его слова приводит ТОК FM.
По словам бывшего военнослужащего, потери украинской стороны огромны, и ВСУ находятся в очень непростой ситуации. 

Пацек пояснил, что командование ВСУ разочаровываются по мере затягивания конфликта. Генерал уверен, что патовая ситуация на фронте сложилась из-за того, что украинские военные плохо обучены. Кроме того, внимание западных союзников переключилось на ближневосточный конфликт, а между правящими элитами на Украине возник разлад, пояснил польский военный. 
 
Прежде главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о «тупике» на фронте, чем разозлил президента Украины Владимира Зеленского.  


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#военные
#конфликт
#всу
#вс рф
#сво
#польша
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Собянин заявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве
Собянин: в Москве в 2023 году с Минобороны заключили порядка 22 тыс человек
15 ноября 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица досрочно выполнила задание Минобороны на 2023 год по контрактникам. Всего более 22 тысяч москвичей записались в армию России.
«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много», - сказал Собянин.

Он выразил благодарность тем, кто принял решение добровольно отправиться на спецоперацию. По его словам, без людей не работает военная техника и военные технологии. Таким образом, армия держится на плечах военных. Столичный градоначальник также пожелал всем вернуться домой с победой.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Около 410 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны РФ с начала текущего года.

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#военная техника
#контракт
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Сальдо назвал число убитых солдат ВСУ на Днепре
Сальдо: ВСУ потеряли не менее 2 батальонов при переправе через Днепр
15 ноября 2023, 14:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ потеряли о двух батальонов личного состава при переправе через Днепр. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Глава региона рассказал, что за последние два дня украинская сторона потеряла более сотни военных. Он также оценил потери противника на переправе в районе Днепра и заявил, что враг лишился не менее полутора-двух батальонов во время осады на левом берегу реки. 

Сальдо добавил, что российские бойцы уничтожают врага беспилотниками, ракетами, бомбами и артиллерийскими снарядами. 

Прежде появилась информация о том, что российские бойцы отошли в районе Днепра на «более выгодные позиции», однако вскоре она была опровергнута. Оказалось, что неудачи на этом направлении терпят ВСУ, которые были вынуждены перебросить свои подразделения на левобережье. 

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#россия
#война
#бпла
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«Огненный ад»: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области
Российские силы заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области
15 ноября 2023, 13:13

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Российские силы заблокировали украинский военных в районе села Крынки Херсонской области, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжёлых огнемётных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», - прокомментировал ситуацию Сальдо. 

По словам главы региона, после того, как Вооруженные сил РФ подтянули дополнительное количество ресурсов, украинской армии пришлось тяжко. Теперь они сидят по подвалам, а передвигаются только перебежками по ночам. 

Сальдо также заявил, что только за последние пару дней потери ВСУ в районе Крынок составили более сотни человек.

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#херсонская область
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В Швейцарии назвали главную беду ВСУ
Watson: нехватка личного состава стала основной бедой ВСУ
15 ноября 2023, 12:49

Фото: iStock/william87

Главной бедой ВСУ при контрнаступлении является не отсутствие современных средств вооружения, а нехватка личного состава. Такое мнение высказывается в статье швейцарского издания Watson.
«Украина исчерпала наиболее подходящий для войны контингент населения — мужчин в возрасте от 18 до 30 лет», — приводятся в статье слова заместителя главного редактора Revue militaire suisse Жюльена Гранда.

По словам автора материала, в Киеве уже признали данную проблему. Тогда в августе Верховная рада законодательно сократила список медицинских показаний для непригодности к службе. Также хотели ввести ежемесячные штрафы для мужчин призывного возраста, сбежавших за границу.

В целом, будущее Украины выглядит мрачно, считает журналист. Киевские власти постоянно заявляют о продолжении контрнаступления ВСУ, однако для этого им необходимо большое число людей. Однако новобранцы, немеющие опыта будут больше погибать, а значит и людей будет требоваться все больше и больше. Таким образом, получается замкнутый круг, заключается в материале издания Watson.

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В Тюменской области задержан мужчина, передававший секретные данные Киеву
ФСБ: в Тюменской области задержан сборщик секретных сведений для Украины
15 ноября 2023, 12:37

Фото: iStock/Thomasaf

В Тюменской области ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинских спецслужб собирал и передавал данные о военных объектах в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Следствие установило, что мужчина за денежное вознаграждение собирал секретные данные о военных объектах в регионе и передавал их Киеву.

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ, в отношении жителя Тюменской области», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Мужчина задержан и арестован по решению суда.

Накануне также сообщалось, что в Херсонской области задержали 15-летнего школьника по делу о государственной измене. Подросток отправлял данные о месте расположения подразделений российских военнослужащих, а также фотографии техники ВС РФ боевикам Киева.

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«Сдались без боя»: Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
«Центр»: два наемников из иностранного легиона ВСУ попали в плен под Кременной
15 ноября 2023, 10:47

Фото: iStock/Sinenkiy

ВС РФ взяли в плен двух грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Центр».
По словам российского военного, на кременском направлении у позиций ВС РФ были обнаружены два бойца противника. Ими оказались грузинский наёмники из второго «Интернационального легиона обороны Украины». Обоих взяли в плен.

Один из пленных пояснил, что они должны были сменить бразильских снайперов, однако заблудились.

«Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — передает РИА Новости слова грузинского наемника Георгия Чубетидзе.

По его словам, они сдались российским военным без боя.

Накануне Чубетитдзе также рассказывал, что в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы. При этом он уточнил, что большинство из них скрываются в ВСУ от наказания за тяжкие преступления, которые они совершили у себя на родине.

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ВСУ пытаются оживить контрнаступление
WSJ: украинские военные пытаются возобновить контрнаступление
15 ноября 2023, 10:19

Фото: iStock/Michele Ursi

Морпехи ВСУ перебрасывают свои силы через Днепр, чтобы атаковать российские позиции. Так пишет обозреватель издания The Wall Street Journal Мэтью Люксмур.
Уточняется, что украинские морпехи планируют оживить контрнаступление, совершив дерзкие переходы через реки, протекающие на Украине. По словам журналиста, ВСУ в составе небольших групп пытаются перейти реку Днепр.

«В настоящее время командование ВСУ стремится усилить свое присутствие на потерянных территориях. Представители киевского режима сосредоточились на стягивании западной военной техники», – считает Люксмур.

При этом, по его словам, сами украинские военные говорят, что данная попытка наступать скорее всего будет последней.

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