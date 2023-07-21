В Подмосковье приступили к подготовке сапёров для отправки в зону СВО

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Инженерные войска Вооружённых сил России проводят в Московской области специальную подготовку сапёров для отправки в зону спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Подготовка сапёров проводится в современных общевойсковых костюмах разминирования ОВР-2-02. Они оснащены разными типами миноискателей. Методика обучения скорректирована с учётом особенностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе спецоперации», – говорится в сообщении.Уточняется, что получившие боевой опыт в ходе СВО инструкторы готовят российских военных на базе 66-го Межведомственного учебного методического центра в Красногорске.
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Лора Луганская