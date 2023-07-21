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В Подмосковье приступили к подготовке сапёров для отправки в зону СВО

21 июля 2023, 15:48

Фото: Istockphoto / Yaroslav Litun

Инженерные войска Вооружённых сил России проводят в Московской области специальную подготовку сапёров для отправки в зону спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Подготовка сапёров проводится в современных общевойсковых костюмах разминирования ОВР-2-02. Они оснащены разными типами миноискателей. Методика обучения скорректирована с учётом особенностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе спецоперации», – говорится в сообщении.
Уточняется, что получившие боевой опыт в ходе СВО инструкторы готовят российских военных на базе 66-го Межведомственного учебного методического центра в Красногорске.

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#Московская область
#Подмосковье
#СВО
#спецоперация
#сапёры
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В Николаевской области Украины горят минные поля, снаряды детонируют
21 июля 2023, 15:00

Фото: iStock/Astanin

В Николаевской области из-за жаркой погоды неаккуратным обращением с огнем загорелись минные поля, при этом идет детонация снарядов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником», - сказала руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева.

В сообщении говорится, что огонь возник из-за жаркой погоды, неосторожного обращения с огнём, а также преднамеренных поджогов.

Также накануне мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил о сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, были слышны взрывы.

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#Николаев
#Украина
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ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ
ВМФ нанес очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против России
21 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/vladj55

По информации Минобороны России, российские ВМФ нанесли очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

ВМФ России осуществил удары по объектам, где украинские формирования готовили террористические акты против РФ. Атака была осуществлена с помощью беспилотников. Российские подразделения выявили и ликвидировали десантно-штурмовой пункт бригады ВСУ. 

Минобороны РФ также сообщило о потерях со стороны военнослужащих Украины. За минувшие сутки ВМФ уничтожили около 30 военных и несколько единиц тяжелой техники противника. 

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#Минобороны РФ
#ВС РФ
#удары
#противник
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ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области
21 июля 2023, 13:38

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные успешно контратаковали ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные постоянно пытаются прорвать российскую оборону у сёл Урожайное и Старомайорское. При этом российская армия успешно отбивает атаки, находясь в активной обороне. Далее противник уничтожается в момент перегруппировки или отступает.

«А в районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу», - цитирует РИА Новости Рогов.

Также он добавил, что ВСУ проводят перегруппировку личного состава после очередного провала своего контрнаступления на Ореховском участке.

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#контрнаступление
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Путин: Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит
21 июля 2023, 13:24

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин сказал, что западная техника даже в чём-то уступает советским машинам.
Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности заявил, что страны Запада наблюдают, как их техника, которую поставили Украине, в ходе контрнаступления успешно горит и уступает советскому вооружению.
 
«Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит и даже в чем-то уступает советским машинам. Результатов украинского контрнаступления всё ещё не наблюдается», — заметил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что, несмотря на то, что российская военная техника вполне отвечает лучшим мировым стандартам, совсем не лишним будет изучение современных западных образцов, которые военные захватывают в качестве трофеев.

Если трофейная техника может оказаться полезной для совершенствования российского вооружения, то ее, конечно, следует изучать, заключил Владимир Путин.

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#Путин
#техника
#Запад
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Военный медик рассказал, что в рядах ВСУ зреет недовольство
21 июля 2023, 12:37

Фото: istockphoto/JARAMA

Недовольство в рядах украинских военных может привести к общественным конфликтам в стране.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на военного медика ВСУ.

«Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — приводит слова медика издание.
По словам медика, если украинское правительство не внесёт изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, это приведёт к конфликтам в Украине.

Украинские военные считают такое положение вещей несправедливым. Также в публикации сказано, что бойцы ВСУ морально и физически истощены. Некоторые из них уже год на передовой.

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#Украина
#СВО
#ВСУ
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Депутат Нилов поддержал идею увеличения срока отпуска для мобилизованных
21 июля 2023, 12:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею увеличения срока отпуска для мобилизованных до 30 календарных дней. Об этом сообщает RT.
Нилов заявил, что поступает «огромное количество писем» от жен мобилизованных, в которых говорится о необходимости увеличения отпуска мобилизованных граждан.

«Считаю, что дополнительные два дня, которые мобилизованный военнослужащий может побыть дома с семьей, конечно, пойдут ему только на пользу», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту, который составляет 30 дней. Парламентарий уточнила, что для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту (независимо от их участия в спецоперации), минимальная длительность отпуска составляет 30 календарных дней каждый год. Как считает депутат, по этой причине существует неравенство в правах участников СВО.

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#СВО
#отпуск
#мобилизованные
#Госдума
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Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Африка почти не получает украинского зерна
21 июля 2023, 12:22

Фото: iStock/apgestoso

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что 95% украинского зерна не доходит до беднейших стран Африки.
Газета la Stampa пишет, что, по словам Крозетто, дестабилизация африканского региона является проблемой, которая затрагивает и Европу.
 
«Когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен. Следствием этого является то, что Африке становится все труднее его покупать», — рассказал министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран, которые не выполнили обязательства по зерновой сделке, бессовестна. Об этом он сообщил журналистам.

По мнению Пескова, РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, при том, что условия этой сделки в отношении России не были реализованы.

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#зерновая сделка
#украинское зерно
#Африка
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Депутат Лантратова предложила увеличить срок отпуска для мобилизованных
21 июля 2023, 11:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту, который составляет 30 дней. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, на данный момент мобилизованные россияне, которые принимают участие в СВО, имеют право на отпуск сроком 14 календарных дней без учета времени на дорогу к месту проведения отпуска и обратно.

Лантратова дополнила, что отпуск предоставляется каждые полгода, соответственно, ежегодно мобилизованные граждане имеют право на 28 календарных дней отпуска.

Парламентарий уточнила, что для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту (независимо от их участия в спецоперации), минимальная длительность отпуска составляет 30 календарных дней каждый год. Как считает депутат, по этой причине существует неравенство в правах участников СВО.

Для того чтобы устранить существующее разделение между контрактниками и мобилизованными, Лантратова выдвинула предложение увеличить суммарную длительность отпуска для мобилизованных до 30 дней в течение года.

RT приводит предложение депутата о рассмотрении вопроса о возможности предоставления мобилизованным одного дополнительного дня отпуска за каждые 3 дня непосредственного участия в активных боевых действиях.

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#отпуск
#мобилизованные
#СВО
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ВСУ назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолётов
21 июля 2023, 11:37

Фото:istockphoto/Flight Video & Photo

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что этот истребитель «технологичен и имеет серьезное вооружение».
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российский истребитель Су-35 – один из самых лучших самолётов..
 
«Основной самолет, который представляет для нас угрозу, - это Су-35. Это нужно признать», - рассказал Игнат в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, российский истребитель «технологичен и имеет серьёзное вооружение».
Ранее китайский информационный портал Гуаньча утверждал, что истребители F-16 не смогут изменить ход конфликта в Украине, поскольку эти самолеты окажутся уязвимыми перед российскими Су-35.

«Полагать, что данный истребитель способен переломить обстановку на боевом поле — это заблуждение. Не следует ожидать от F-16 чрезмерно много. Единственное, что он наверняка может сделать, — это продлить конфликт на некоторое время», — говорится в статье на Гуаньча.
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#ВСУ
#СВО
#истребитель
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