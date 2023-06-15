Shot: в Подмосковье задержали несостоявшегося украинского террориста

Фото: Istockphoto / Rawf8
«По предварительным данным, 45-летний Сергей Карамзин уничтожил оборудование на перегоне Подольск – Гривино. Как выяснилось, диверсант – гражданин Украины. Он действовал по указанию кураторов из СБУ. Связь держал в мессенджере Signal сразу с несколькими агентами. Они присылали ему видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и готовили к теракту в Московском регионе», – говорится в сообщении.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ФСБ арестовала бывших сотрудников российского ОПК за работу на украинскую разведку.