В Подмосковье запустили горячую линию для жителей Белгородской области

Фото: подмосковное отделение «Единой России»
За разъяснениями по юридическим вопросам и за адресной помощью можно обратиться в местные общественные приёмные партии. Также организована психологическая и правовая поддержка, медицинская и материальная помощь. На территории пунктов временного размещения открыты детсады, еженедельно проводятся культурная, спортивная и досуговая программы.
«В общественных приёмных партии созданы центры, куда эвакуированные из Белгородской области семьи смогут обратиться за правовой и информационной поддержкой. Для этого подключаются юристы, сотрудники администраций и профильных ведомств. Задача – сделать пребывание эвакуированных жителей комфортным, обеспечить максимальную поддержку в решении вопросов», – сказала руководитель региональной общественной приёмной «Единой России» в Подмосковье, депутат Госдумы Алла Полякова.Жители Белгородской области могут обращаться напрямую в общественные приёмные, работающие в каждом городском округе. Для этого нужно звонить по телефону горячей линии 8 (916) 468-17-18 с 10 до 18 часов с понедельника по пятницу.
Ранее автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов заявил «Радио 1», что охраняющие границу в Белгородской области пограничники превратились в первую линию обороны.