В подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за полгода обратились более 5 тыс человек

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
За полгода существования филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области туда обратились более 5 тыс человек. Было решено порядка 6 тыс вопросов, сообщила руководитель филиала фонда Ольга Ермакова.
«Мы работаем с ветеранами боевых действий и членами семей погибших участников СВО. Фонд был создан Указом президента в апреле этого года, а подмосковный филиал начал работать 1 июня. За полгода с момента открытия к нам обратились более 5 тыс человек. Мы обработали более 6 тыс вопросов», – сказала Ермакова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.Важнейшие из этих вопросов – получение удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибшего.
«Наиболее важный вопрос – получение удостоверений ветерана боевых действий, она находится в топе. Было около 1 тыс обращений. Уже получено 350 удостоверений, остальные вопросы находятся на рассмотрении. Мы также оказываем помощь в оформлении мер соцподдержки, юридическую помощь, содействие в получение выплат, средств реабилитации, психологическую помощь, помогаем трудоустроиться», – перечислила Ермакова.В Московской области, по её словам, уже приняты на работу 58 социальных координаторов, шесть из которых работают в филиале и 52 – в городских округах.
«Это очень хороший результат. За ноябрь мы приняли на работу 13 человек, и есть уверенность в том, что у нас во всех округах представлен свой социальный координатор, а в некоторых – даже по два. Это, например, Балашиха, Одинцово, Раменское и Люберцы, потому что там большое количество обратившихся ветеранов и членов их семей», – заключила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области.Контакты филиала: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик». https://yandex.ru/maps/-/CXD~Y1r
телефон: +7(498) 602-00-23.
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