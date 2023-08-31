В подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества» представили фотопроект «Улечка»

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»
В филиале фонда «Защитники Отечества» накануне Дня знаний открыли фотопроекта «Улечка» от волонтёров из Орехова-Зуева. Героями фотопроекта стали дети участников спецоперации, а вдохновителем – девочка Ульяна. На открытие пригласили участников проекта и семьи военных.
«К нам обратилась фотограф Анна Крылова с предложением пофотографировать детей участников СВО с любимой вещью папы. Мы поддержали эту идею и пригласили наших подопечных», – рассказала куратор фотопроекта, волонтёр Екатерина Галушкина.После открытия выставки родители за чашкой чая обсудили проблемы с руководством филиала, а ребята нарисовали плакат в поддержку участников СВО, который займёт место в филиале фонда.
«Эта выставка – про любовь, про семью, про то, что мы все очень ждём своих пап. Мы очень рады, что сегодня пришли взрослые, которым мы помогли решить накопившиеся проблемы. Выставку мы хотим расширить и показать в других городских округах», – заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.Фонд был создан Указом президента в апреле. Организация персонально сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, помогает оформить соцподдержку, трудоустройство, организовать уход на дому.
Участникам спецоперации предоставляют юридическую и психологическую помощь, помогают в оформлении инвалидности, прохождении реабилитации, обеспечении лекарствами, протезами. Таже фонд будет заниматься патриотическим воспитанием молодёжи. Его филиалы работают в каждом регионе России.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева помещение подмосковного филиала отремонтировали, оснастили необходимым оборудованием и мебелью.
Контакты филиала фонда в Московской области: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик». Телефон: +7(498) 602-00-23.
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