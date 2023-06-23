В подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества» обратились уже около 400 человек

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковный филиал открылся 1 июня. С тех пор туда обратились уже около 400 человек, в том числе свыше 200 участников спецоперации.
«Основные вопросы, с которыми сюда обращаются, с первого дня остаются неизменными – получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности», – пояснил Воробьёв.В филиале работают более 60 человек. Это социальные координаторы, юристы, психотерапевт, сотрудники служб занятости и МФЦ.
Один из координаторов, Виктор Исаев, добровольцем ушёл в зону СВО, был ранен, а после лечения в госпитале стал работать в фонде. Для участника спецоперации, занимающегося патриотическим воспитанием молодёжи Ильи Хахрикова, было приятным сюрпризов встретить бывшего командира.
«Илья был у меня одним из лучших медиков в Красном лимане. Мы вышли оттуда без потерь. Практически всем парням, у которых были ранения, оказывали первую помощь, вывозили в санчасть. Они спасли жизни ни одному десятку бойцов», – поделился Исаев.Губернатор рассказал, как вместе с Ильёй приезжал в родную школу бойца в Климовске.
«Мы пообщались со школьниками, уже стали уходить, а Илью всё никак не отпускают ребята – расспрашивают обо всем», – вспомнил Воробьёв.Он также рассказал о таком важном направлении, как оказание помощи инвалидам СВО.
«Если нужно получить какие-то консультации, выплаты, решить вопрос с приобретением колясок, то эту помощь окажут в нашем филиале», – отметил глава региона.Гости также побывали в демонстрационной комнате с реабилитационным оборудованием для людей, которые из-за ранений или травм ограничены в движениях. Это своеобразный «умный дом». Там представлена кровать с дистанционным управлением, где человек может менять положение для профилактики пролежней. Есть и подъёмник. С помощью пульта управления человек спускается и пересаживается. Также представлена кухня, адаптированная для людей с ограниченными возможностями. А с помощью интеллектуального помощника Алисы можно включить или выключить свет».
Фонд «Защитники Отечества» был создан 3 апреля Указом президента. Филиалы открывают во всех регионах страны. Подмосковье организовало его работу одним из первых.
Региональное отделение фонда находится в Красногорске и работает по будням ни с 9 до 18 часов. Единый номер филиала – 8 (498) 602-00-23. Кроме того, всю информацию можно найти на официальных страницах фонда в соцсетях.
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