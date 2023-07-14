В подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества поступило более 1 тыс обращений

Поддержка военнослужащих и их семей стала главной темой первого регионального форума Комитета семей воинов Отечества Московской области, который провели в Балашихе. В нём участвовали руководители штабов комитета всех городских округов Подмосковья. На форуме были представлены лучшие практики, реализованные в муниципалитетах.