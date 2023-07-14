В подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества поступило более 1 тыс обращений

Фото: МИСК МО
Подмосковное отделение КСВО подписало соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества». Подписание состоялось на первом региональном форуме Комитета семей воинов Отечества Московской области, который провели в Балашихе. В нём участвовали руководители штабов комитета всех городских округов Подмосковья.
Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента в апреле. Задача фонда – персонально решать все вопросы, возникающие у участников СВО и их семей. В Подмосковье фонд начал действовать в июне.
Он добавила, что самая распространённая просьба, с которой обращаются в фонд – помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий. Много вопросов касается поддержки семей погибших. К их сопровождению подключают социальных координаторов. Они сами выходят на эти семьи и предлагают помощь.
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«За это время нас посетили более 300 человек, было свыше 1 тыс обращений. Мы взаимодействуем со всеми 88 регионами, за полтора месяца принимали обращения из 67. Конечно, у нас налажено очень тесное сотрудничество с Комитетом семей воинов Отечества», – заявила руководитель подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
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Лора Луганская