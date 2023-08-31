В Польше назвали БПЛА «Ланцет» кошмаром для ВСУ

Фото: iStock/NiseriN
Обозреватель польского портала Interia Филип Мельчарек заявил, что БПЛА «Ланцет» из арсенала ВС России являются большой проблемой для украинской армии.
«Военные аналитики не сомневаются, что дроны «Ланцет» являются одними из лучших устройств такого типа в мире», — отметил журналист.
В публикации указываются основные преимущества таких беспилотников, среди которых отличная маневренность, мобильность и способность наносить точные удары. При этом «Ланцет» может поднять в воздух до трех килограмм взрывчатки, что позволяет ликвидировать танки и бронемашины.
Читайте также:
Forbes: ВС РФ успешно применяют различные беспилотники на фронте
Российский «Ланцет» поразил западный БТР Stryker в Запорожье
Спецназ применяет крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 в зоне СВО
Диана Аванесян