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Польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов.
«Украина, которая пытается провести решающие действия, не соответствующие ожиданиям как своим, так и западным партнерам, столкнулась с проблемой контроля над своим будущим», — говорится в публикации.Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии. Авторы утверждают, что ключевую роль в разрешении украинского вопроса играет президент России Владимир Путин. Кроме того, ситуацию могут изменить политические перемены в США и Евросоюзе.
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