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В Польше назвали главную проблему Украины

Rzeczpospolita назвала проблемой Украины неспособность решать свою судьбу
11 августа 2023, 06:45

Фото: iStock/sandsun

Польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов.

«Украина, которая пытается провести решающие действия, не соответствующие ожиданиям как своим, так и западным партнерам, столкнулась с проблемой контроля над своим будущим», — говорится в публикации.
Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии. Авторы утверждают, что ключевую роль в разрешении украинского вопроса играет президент России Владимир Путин. Кроме того, ситуацию могут изменить политические перемены в США и Евросоюзе.

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#киев
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Украине предрекли крах без коррупции
Психолог Хомяк заявил о невозможности Украины существовать без коррупции
11 августа 2023, 06:41

Фото: iStock/Atstock Productions

Украинский эксперт в области психологии Олег Хомяк выразил мнение, что без коррупционной системы существование страны может оказаться под угрозой. Его мысли были изложены в интервью каналу Alpha Media.
Хомяк считает, что коррупция для Украины не является просто проблемой, но и стержневым элементом системы.

«Если исключить этот элемент из уравнения, государственное устройство может потерять свою стабильность и рухнуть. Хотя это может звучать странно, но коррупция, по-видимому, играет важную роль в функционировании государственной машины», — подчеркнул психолог.
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#всу
#трамп
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Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
Российские мотострелки штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой
11 августа 2023, 06:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие из 5-й российской мотострелковой бригады успешно захватили стратегически важную позицию ВСУ возле Марьинки в ДНР, сообщил доброволец с псевдонимом «Шахтер», передает РИА Новости.
«Боевики 5-й бригады штурмовали вентиляционный ствол Красногоровской шахты. Этот опорный пункт расположен на пределах Красногоровки... После успешного штурма наш отряд укрепился на критически важном участке», — отметил военный.
Военнослужащий также поделился видео артподготовки, в ходе которой были произведены массированные обстрелы участка около вентиляционной шахты.

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#сша
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#всу
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Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
МО: артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
11 августа 2023, 05:47

Фото: istockphoto/aapsky

Войска группировки «Восток» поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в районе Пречистовки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.
«С помощью артиллерийского огня были поражены позиции противника в Угледаре, Старомайорске и к северу от Приютного, а также командный пункт управления дронами ВСУ в Пречистовке», — отметил Чехов.
Он также подчеркнул, что бойцы «Востока», поддерживаемые артиллерией, сумели отразить наступление противника у Урожайного. При этом украинская сторона понесла потери и была вынуждена отступить.

Чехов уточнил, что вооружение, включая реактивную и гаубичную артиллерию, успешно поразило вражеские минометы в Новодаровке, а также гаубицы в Новоивановке и Новоселке. Кроме того, тяжелая артиллерия уничтожила позиции украинской армии в районах Старомайорска и Угледара.

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#всу
#рф
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Российские военные получат усовершенствованный автомат Калашникова
ВС РФ получат усовершенствованный автомат Калашникова в 2023 году
11 августа 2023, 03:36

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В этом году начнутся серийные поставки автомата Калашникова АК-12 для Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на президента концерна «Калашников» Алана Лушникова сообщили «Известия».
Лушников уточнил, что на предприятии идут активные работы по совершенствованию вооружения для летных экипажей, улучшению беспилотных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Президент компании подчеркнул стремление к улучшению удобства и потребительских свойств оружия, утверждая, что проведенные модификации направлены на то, чтобы обеспечить военнослужащим возможность более комфортно и результативно выполнять свои задачи.

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В США заявили о желании Польши захватить часть Украины
Макгрегор заявил о желании Польши захватить часть Украины после ее распада
10 августа 2023, 23:56

Фото: iStock/Rafal Olkis

Экс-советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предположил возможное вмешательство Польши и Латвии в ситуацию на Западной Украине. Это мнение он выразил в разговоре с YouTube-каналом Stephen Gardner.
Макгрегор утверждает, что Польша может рассматривать возможность занять часть территории Украины в случае ее дестабилизации.

«Поляки ясно дают понять, что видят многие области Западной Украины как свои прежние земли», — сказал он.
Он также считает, что Украина находится в преддверии серьезного кризиса и вряд ли сможет одержать верх в противостоянии с Россией. По его мнению, Варшава и Вильнюс могут использовать сложившуюся ситуацию для ввода войск, мотивируя это стремлением «защитить оставшиеся части Украины».

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#польша
#всу
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В США заявили об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении
10 августа 2023, 23:43

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер утверждает, что украинская армия понесла серьезные потери в процессе контрнаступления. Он поделился этим мнением на YouTube-канале Stephen Gardner.
Бывший разведчик США сослался на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее говорил, что потери Украины в боевых действиях в десятикратном размере превышают потери России.

«В некоторых местах эти цифры даже больше. Похоже, Украина взялась за задачу, которую не может выполнить», — подчеркнул Риттер.
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В Брянской области погибли два человека в результате обстрела ВСУ
10 августа 2023, 22:59

Фото: iStock/Standart

Украинские войска обстреляли ферму в районе села Чаусы в Брянской области.
Baza пишет, что днём, 10 августа украинские военные выпустили по ферме 4 артиллерийских снаряда. Заведующий фермой, 50-летний Владимир М. погиб на месте.
 
В больнице умер ещё один сотрудник, 55-летний житель села Курово — Игорь Е. Он получил многочисленные осколочные ранения.
 
Также в реанимации местной больницы находится 44-летняя сотрудница ООО «Колхозник» Ольга М., а в хирургическом отделении — 48-летний работник того же предприятия Сергей С. Они получили осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил Глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ совершили обстрел села Хинель Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела.
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#всу
#обстрел
#ферма
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Ганчев: российским войскам остались считанные километры до Купянска
10 августа 2023, 21:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ остались считанные километры до Купянска. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».
«Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков, — отметил глава администрации.

Ганчев добавил, что дорога, которая находится недалеко от населенного пункта Ольшаны, обладает стратегической важностью. Отмечается, что там в последнее время российской армии удалось улучшить позиции. Благодаря этому наладилась логистика.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. 

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#рф
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#Харьков
#спецоперация
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Президент Польши Дуда признал неспособность ВСУ провести контрнаступление
10 августа 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сейчас не может прорвать российскую линию обороны.
«В настоящее время ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — приводит РИА Новсоти со ссылкой на  Washington Post слова президента Польши.

Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за недостатка оружия у украинской стороны.

До этого, заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией.  Он пояснил, что такие меры могут быть предприняты в том случае, если руководство республики позволит провокации и будет назойливо их осуществлять. Министр добавил, что при таком явлении, Польша и соседние страны должны будут соответственно реагировать. Он также отметил, что Литва и Латвия смогут привести Беларусь к изоляции, поэтому нужны совместные действия.

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#польша
#украина
#россия
#спецоперация
#контрнаступление
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