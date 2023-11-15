В Польше назвали причины «тупика» ВСУ

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Польский генерал в отставке Богуслав Пацек заявил, что у ВСУ «опустились руки». Его слова приводит ТОК FM.
По словам бывшего военнослужащего, потери украинской стороны огромны, и ВСУ находятся в очень непростой ситуации.
Пацек пояснил, что командование ВСУ разочаровываются по мере затягивания конфликта. Генерал уверен, что патовая ситуация на фронте сложилась из-за того, что украинские военные плохо обучены. Кроме того, внимание западных союзников переключилось на ближневосточный конфликт, а между правящими элитами на Украине возник разлад, пояснил польский военный.
Прежде главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о «тупике» на фронте, чем разозлил президента Украины Владимира Зеленского.
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Пацек пояснил, что командование ВСУ разочаровываются по мере затягивания конфликта. Генерал уверен, что патовая ситуация на фронте сложилась из-за того, что украинские военные плохо обучены. Кроме того, внимание западных союзников переключилось на ближневосточный конфликт, а между правящими элитами на Украине возник разлад, пояснил польский военный.
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Анастасия Крестьянова