В Польше предупредили Киев о смертельно опасном маневре ВС России

Фото: сайт Минобороны РФ
Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВС России могут обойти украинскую армию с фланга и перейти к наступлению. Об угрозе для Украины он предупредил в ходе интервью для YouTube-канала Nowa konfederacja.
«Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — отметил Коморницкий.
По его мнению, российские военные могут перейти к наступлению, тем самым лишив ВСУ шанса вклиниться в оборонительные рубежи.
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Диана Аванесян