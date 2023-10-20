В Польше предупредили ВСУ о новом мощном оружии ВС РФ

Применение российскими войсками тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне специальной операции стало плохой новостью для ВСУ. Об этом сообщает польское онлайн-издание Interia.
«Залп из этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжелой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами», — говорится в материале издания.
Автор объяснил, что термобарическая бомба разрушает цель из-за своей высокой температуры и избыточного давления. А ударная волна может проникать в здание, и убить тех, кто там спрятался.
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Элина Позднякова