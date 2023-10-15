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По мнению депутата сейма от партии «Конфедерация» Кристиана Каминьского, польские элиты всегда выступали в поддержку Украины, несмотря на возможный ущерб национальным интересам. В статье, опубликованной в издании Myśl Polska, он выразил мнение, что граждане Польши стали «полезными идиотами» для Киева.
Каминьский подчеркнул, что польские элиты рассматривали свою страну как средство продвижения западных ценностей на Востоке. Согласно его словам, левая интеллигенция верила, что Польша будет «буксиром», который поможет переместить Украину на путь к западным стандартам.
Депутат также отметил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского, воспринятое некоторыми польскими украинофилами как наглое, вызвало разочарование. Эти украинофилы ранее винили «русских агентов» во всех проблемах, связанных с Украиной. Каминьский подчеркнул, что Украина всегда была олигархическим государством, и ожидания, связанные с Зеленским, оказались несостоятельными.
Он заключил, что не следует ожидать от Зеленского каких-либо жестов или символических шагов на пользу Польше.
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Депутат также отметил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского, воспринятое некоторыми польскими украинофилами как наглое, вызвало разочарование. Эти украинофилы ранее винили «русских агентов» во всех проблемах, связанных с Украиной. Каминьский подчеркнул, что Украина всегда была олигархическим государством, и ожидания, связанные с Зеленским, оказались несостоятельными.
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Артем Кузьмин