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В Польше признали горькую правду про Украину

Депутат сейма Каминьский: Польша всегда была полезным идиотом Украины
15 октября 2023, 01:57
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По мнению депутата сейма от партии «Конфедерация» Кристиана Каминьского, польские элиты всегда выступали в поддержку Украины, несмотря на возможный ущерб национальным интересам. В статье, опубликованной в издании Myśl Polska, он выразил мнение, что граждане Польши стали «полезными идиотами» для Киева.
Каминьский подчеркнул, что польские элиты рассматривали свою страну как средство продвижения западных ценностей на Востоке. Согласно его словам, левая интеллигенция верила, что Польша будет «буксиром», который поможет переместить Украину на путь к западным стандартам.

Депутат также отметил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского, воспринятое некоторыми польскими украинофилами как наглое, вызвало разочарование. Эти украинофилы ранее винили «русских агентов» во всех проблемах, связанных с Украиной. Каминьский подчеркнул, что Украина всегда была олигархическим государством, и ожидания, связанные с Зеленским, оказались несостоятельными.


Он заключил, что не следует ожидать от Зеленского каких-либо жестов или символических шагов на пользу Польше.

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#польша
#зеленский
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ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
15 октября 2023, 02:12

Фото: iStock/IGOR KUTNII

В течение последних 24 часов украинские вооруженные силы провели 11 артобстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 36 боеприпасов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство сообщало об 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметров, на ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», - заявили в представительстве.
По данным представительства, украинские войска выпустили 36 единиц различных боеприпасов, в результате чего под огнем оказались Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк и Макеевка.
Также сообщается, что за прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Киевском районе Донецка.

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В ВСУ призвали явиться в военкоматы военнообязанных
В ВСУ призвали всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы
15 октября 2023, 00:55

Фото: iStock/zabelin

Главный представитель по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо подчеркнул, что все граждане, подлежащие призыву на военную службу на Украине, должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих личных данных, включая женщин-медиков. Об этом передает ТАСС.
Согласно заявлению Фитьо, обязанность защищать страну прописана в Конституции Украины. Для того чтобы быть готовыми к выполнению этой обязанности, все призывникам следует явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в Украине они также называются ТЦК, что является аббревиатурой от «територіальні центри комплектування») и обновить свои персональные данные.

Фитьо дополнительно отметил, что это же требование распространяется и на женщин-медиков.

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Курск атаковали более десятка украинских беспилотников
Губернатор Старовойт: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
15 октября 2023, 00:34

Фото: iStock/rancho_runner

Вечером 14 октября над Курском и Курским районом сбили 12 беспилотников, которые были запущены с украинской территории. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт через свой Telegram-канал.
Старовойт также отметил, что обломки сбитых беспилотников обнаружены как в городской черте Курска, так и в селе Зорино. По его уточнению, благодаря оперативным мерам никто из местных жителей не пострадал.

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Экс-советник Кучмы Соскин: после контрнаступления солдаты ВСУ деморализованы
14 октября 2023, 21:26

Фото: iStock/zabelin

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что безрезультатное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских солдат. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин отметил, что в результате контрнаступления украинских войск, за 4 месяца солдаты ВСУ не смогли добиться никаких серьезных достижений. Он дополнил, что потери среди людей и техники колоссальные.

Соскин подчеркнул, что среди солдат все больше нарастает недовольство, военнослужащие начинают деморализоваться.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой президента России Владимира Путина к продолжению специальной операции зимой. РФ прорабатывает стратегию по ведению военных действий в условиях зимы. 

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СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского
Al Khaleej: Зеленский и НАТО встревожены подготовкой российской армии к зиме
14 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/IherPhoto

Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой президента России Владимира Путина к продолжению специальной операции зимой. Об этом сообщает Al Khaleej.
Сообщается, что РФ прорабатывает стратегию по ведению военных действий в условиях зимы. В материале издания говорится, что российские военнослужащие получили более современное оружие и укрепили линии обороны, которые поспособствовали эффективному противостоянию противнику.

Отмечается, что в НАТО огорчены из-за результатов украинского контрнаступления, но продолжают настаивать на продолжении конфликта.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения. 

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В Севастополе объявлена воздушная тревога
14 октября 2023, 18:54

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.
 
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.
Других подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что подразделения «Западной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 7 атак. Их проводили штурмовые группы 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении, сообщает Минобороны.

Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины. В районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

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#севастополь
#новости
#воздушная тревога
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В США сообщили о серии ударов по Украине
19fortyfive: западная поддержка Украины может уменьшится после выборов в Польше
14 октября 2023, 18:01

Фото: iStock/Silent_GOS

Западная поддержка ВСУ может ослабнуть после выборов в Польше, что станет настоящим ударом для Киева. Об этом сообщает 19fortyfive.
«Если усталость Польши от войны отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться, поскольку конфликт вступает в третий год», — пишет автор материала.

Сообщается, что республиканцы также выступают против дополнительной поддержки Киева со стороны Вашингтона. В Словакии также пообещали прекратить поддерживать Украину.

Отмечается, что визитам украинского лидера Владимира Зеленского за рубеж на Западе уже сейчас уделяется меньше внимания, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада. На данный момент перед Украиной стоит вопрос выживания. Быстрое завершение военных действий, на которое надеялись киевские власти, не произошло.

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#сми
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#новости
#владимир зеленский
#всу
#запорожье
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В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов
Рогов: в оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, жители ждут ВС РФ
14 октября 2023, 17:50

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, местные жители ждут прихода ВС России. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что город Запорожье сегодня живет в условиях, схожими с теми, в которых он находился чуть больше 80 лет назад, когда был оккупирован немецкими нацистами. По словам Рогова, на улицах города происходят проверки, обыски и насильственная мобилизация.

Ранее сообщалось, что подразделения «Западной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 7 атак ВСУ. Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины.

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#запорожье
#рогов
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Зеленскому сообщили о трагедии на передовой
Экс-разведчик Риттер: украинская армия практически полностью уничтожена
14 октября 2023, 17:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По мнению Риттера, украинскому лидеру Зеленскому постоянно сообщают о потерях среди военнослужащих и техники. Он отметил, что киевские власти уже потеряли всякую надежду на попытку ударить по РФ.

Риттер подчеркнул, что все, что сейчас происходит — очень печально для украинцев.

Ранее сообщалось, что конфликт между Израилем и движением ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта. Снижение уровня финансирования Киева происходит на фоне неудачного контрнаступления украинских войск. 

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