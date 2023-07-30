В Польше произошёл скандал из-за антиукраинских баннеров на футбольном матче

Бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому основное понимание россиян: они борются за свое существование, так как в случае поражения Запад попытается лишить Россию всех ее ресурсов, устанавливая своих подставных людей.