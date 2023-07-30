В Польше произошёл скандал из-за антиукраинских баннеров на футбольном матче

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Акция польских футбольных болельщиков, которые развернули антиукраинские баннеры на стадионе во Вроцлаве во время матча между клубами «Шленск» и «Заглембе», спровоцировала большой скандал.
Wirtualna Polska пишет, что «безответственные» фанаты «Шленска» развернули на трибунах транспаранты, на которых было написано: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания за Волынь».
По мнению авторов статьи, футбол – это «не место для политических протестов».
Wirtualna Polska обратилось к футбольной лиге Польши с призывом «немедленно отреагировать» и наказать виновных.
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По мнению авторов статьи, футбол – это «не место для политических протестов».
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Мария Фирсова