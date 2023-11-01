В Польше раскрыли отчаянный шаг Залужного

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Польский обозреватель Кшиштоф Подгурский заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному из-за успехов российской армии пришлось бросить в бой последние резервы. Об этом пишет Myśl Polska.
В публикации говорится, что в конце сентября текущего года российские войска практически по всей зоне СВО перешли к «активной обороне». Для ВС Украины на многих участках стали возникать кризисные ситуации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», — утверждает Подгурский.
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Диана Аванесян