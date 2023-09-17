В Польше рассказали о попадании ВСУ в ловушку

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Украинские военные оказались в критической ситуации в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
По информации польского издания Mysl Polska, начальное стратегическое решение украинского руководства было связано с определенными рисками, поскольку они попытались осуществить прорыв в узком участке территории, что в конечном итоге привело к их оказанию в ловушке.
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Артем Кузьмин