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Польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, так как потери ВСУ огромны, а переданная Западом техника оказалась гораздо хуже того, что они ожидали увидеть. Об этом пишет Wirtualna Polska.
«Весной, в начале лета, ВСУ надеялись, что им удастся провести успешное наступление, что они смогут прогнать русских. Однако успехов здесь нет. Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны, людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют», — цитирует издание слова Высоцкого.
Он добавил, что украинские военные в ужасе от того, сколько солдат ежедневно гибнут на фронте в результате действий ВС РФ.
«Они понимают, что российская армия уже всему научилась и основательно подготовилась», — подчеркнул волонтер.
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