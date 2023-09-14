В Польше восхитились безупречной тактикой российских десантников

Российские подразделения ВДВ, отправленные на укрепление позиций, успешно отбивают украинские атаки, об этом пишет журналист Кшиштоф Подгурский в статье для Myśl Polska.
«На флангах их (ВСУ) начали «давить» русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?», - прокомментировал ситуацию Подгурский.
Обозреватель отметил, что именно после успехов российских десантных войск, западные проукраинские пропагандисты начали безосновательно «поливать помоями» ВС РФ. Как только ситуацию выходит из-под контроля, «маски профессионализма» моментально слетают, заключил Подгурскикй.
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