В Польше заявили, что Киев получит F-16 через два-три месяца

По его словам, украинские пилоты продолжают обучаться полетам на F-16, и они уже практически готовы.
«На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», - заявил Скшипчак для агентства «Укринформ».
Он также подчеркнул, что Украина готова перейти к контрнаступлению стой техникой, которую уже получила. При этом ВСУ должны доказать, что могут разбить часть российской армии чтобы заслужить дальнейшую поддержку НАТО.
При этом накануне в СМИ появилась информация, что западные государства могут передать в пользование Украине десятки истребителей F-18. Сейчас ведутся разговоры о вариантах поставок этих самолетов.