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В Польше заявили о возможности России окружить группировку ВСУ в Донбассе

Fakt: польский генерал Скшипчак заявил о возможности России окружить ВСУ в Донбассе
26 июля 2023, 03:58

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Новые силы российской армии появились на харьковском фронте, что предоставляет им возможность стратегического обхода и потенциальной оккупации всей группировки Украинских Вооруженных Сил в Донбассе. Это заявление сделал генерал Вальдемар Скшипчак из Польши в интервью для газеты Fakt.
Согласно его словам, главная цель российской армии — быстро оттеснить украинские войска за реку Оскол. Это поможет им достигнуть двойной цели: прежде всего, они получат участок в Харьковской области, и во-вторых, это создаст реальную угрозу обхода всех украинских сил, находящихся в Донбассе.

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Командир «Барс»: группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
26 июля 2023, 04:29

Фото: iStock/Olena_Z

Группа штурмовиков из Украины, действовавшая на запорожском направлении, практически полностью потеряла свой состав — от 70 до 100 человек — при попытке атаки позиций российских добровольцев отряда «Барс-10». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира отряда «Барс-10» из бригады «Царские волки» под позывным «Сатурн».
«В течение последних двух дней, согласно перехватам радиопереговоров (врага — ред.) в нашем непосредственном окружении, я не могу уточнить местность, у них установлены необратимые потери от 70 до 100 человек — среди противника», — заявил военный.
Он также уточнил, что, по данным перехвата радиопереговоров противника, было понятно, что украинские военнослужащие запросили эвакуацию от своих подразделений, но так и не получили её.

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Австрийский полковник Райснер рассказал, что застало врасплох ВСУ
Австрийский полковник Райснер заявил о больших потерях в ВСУ из-за неопытности командиров
26 июля 2023, 01:23

Фото: iStock/Olena_Z

Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многих военнослужащих ВСУ, которые в течение шести месяцев проходили подготовку в странах НАТО, больше нет в живых.
«Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», — сказал Райснер в ходе интервью N-TV.

Он добавил, что такая ошибка стала сильным ударом по моральному духу украинских военных.

Кроме того, Маркус Райснер уверен, что попытка контрнаступление Киева провалилась.

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#ВСУ
#контрнаступление
#спецоперация
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Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине
Белый дом: Раненный на Украине американец Рид действовал не от имени властей США
26 июля 2023, 00:39

Фото: iStock/breakermaximus

Белый дом подтвердил, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид, который был освобожден в рамках обмена пленными с Россией, получил ранения во время военного конфликта на Украине. Он также повторил ранее заявленное Государственным департаментом утверждение о том, что Рид не действовал от имени правительства США.
«Мы в курсе об этом. Однако с начала конфликта мы четко указывали на высокий уровень риска для американских граждан, отправляющихся на Украину», — сказала на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что Рид «не представлял интересы американского правительства».

«Как я уже упоминала, мы настоятельно призывали наших граждан избегать поездок на Украину, в том числе с целью участия в боевых действиях на ее территории», — добавила Жан-Пьер.

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#США
#СВО
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Украинские СМИ сообщают, что три села в ЛНР перешли под контроль ВС РФ
25 июля 2023, 22:43

Фото: iStock/macky_ch

Сёла Надежда, Сергеевка и Новоегоровка, которые находятся возле Кармазиновки Луганской области, перешли под контроль российских сил. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«По Новоегоровке информация, к сожалению, подтвердилась. На волне хаоса некоторые подразделения отошли от Надежды и Сергеевки, опасаясь окружения», – говорится в Telegram-канале издания.

Напомним, 25 июля Минобороны России заявило, что силами бойцов 15-ой мотострелковой бригады Сергеевка на Краснолиманском направлении в ходе контратаки полностью освобождена от украинских военных и перешла под контроль ВС РФ. На данном направлении российским военным удалось продвинуться на четыре километра по линии соприкосновения и на два – в глубину украинской обороны. При этом потери противника за минувшие сутки составили порядка 190 человек живой силы.

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#ВС РФ
#ВСУ
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Соскин: НАТО вынуждают ВСУ идти в кровопролитное наступление
Экс-советник Кучмы Соскин: НАТО заставляет ВСУ идти в провальное наступление
25 июля 2023, 22:31

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по указаниям руководств стран Запада бросает в контрнаступление неподготовленных украинских военных, которое не имеет никакого успеха.
«Единственное, что должен сделать Зеленский — это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена. Североатлантический альянс готов принести Украину в жертву ради собственных целей, а Зеленский следует указаниям его лидеров», — сказал Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.

При этом он уточнил, что руководства стран Запада принуждают Украину продолжать атаковать российские укрепленные рубежи, несмотря на отсутствие каких-либо успехов.

Соскин подчеркнул, что военное руководство Киева предупреждало союзников о слабой подготовке своей армии, однако это предупреждение было проигнорировано, заключил экс-советник Кучмы.

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Рогов заявил, что на Запорожском направлении сейчас затишье перед бурей

В США заявили, что наступление ВСУ приведет к колоссальным потерям среди украинцев

Сергеевка на Краснолиманском направлении перешла под контроль ВС РФ
 
#ВСУ
#контрнаступление
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Рогов заявил, что на Запорожском направлении сейчас затишье перед бурей
25 июля 2023, 22:11

Фото: РИА Новости

В Запорожской области на линии соприкосновения сейчас относительно спокойно. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, подчеркнув, что это затишье перед бурей.
«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также добавил, что на Ореховском и Васильевском направлениях сейчас вполне спокойно, присутствуют лишь небольшие обстрелы.

При этом Рогов уверен, что ВСУ готовятся ко второму этапу своего контрнаступления, так как порядка 60% их штурмовых резервов еще не было использовано в боевых действиях. По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа 2023 года.

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#Владимир Рогов
#Запорожская направление
#ВСУ
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Министр Свириденко: Украина получит 240 миллионов долларов от доноров на разминирование
25 июля 2023, 21:42

Фото: iStock/sandsun

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина получит от иностранных доноров более 240 миллионов долларов для разминирования. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.
Свириденко уточнила, что до конца 2023 года Украина должна получить суммарно двадцать машин для разминирования от хорватской компании DOK-ING и от Global Clearance Solutions.

К донорам министр экономики Украина причислила: Евросоюз, США, Японию, Корею, Германию, Литву и другие государства.

Напомним, ранее аналитики The Washington Post сообщили, что полное разминирование Украины займет 757 лет, если работать будут 500 саперных команд. Согласно данным экспертов, разминирование нужно произвести на территории 107 тыс. кв. км. Что составляет примерно 30% украинской территории. Госдеп США сообщает, что на саперные работы Вашингтон уже выделил Украине более $95 млн.

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#Украина
#разминирование
#мины
#сапер
#донор
#США
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Очередной борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО
25 июля 2023, 20:18

Фото: сайт Кремля

Из Международного аэропорта Грозный в зону спецоперации вылетели добровольцы из Чеченской Республики и других регионов России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, среди чеченских добровольцев оказались и другие, которые прибыли из разных регионов Российской Федерации.

«Отправляющимся на СВО добровольцам выпала почётная миссия - защищать государство с оружием в руках среди сотен тысяч таких же героев, разделяя с ними все трудности в борьбе с коварным противником», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что добровольцы имеют боевой настрой и твердо намерены одержать победу над украинским нацизмом, освободив от него Донбасс и Украину.

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#Рамзан Кадыров
#добровольцы
#Чечня
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В Крыму обнаружен беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами
25 июля 2023, 19:12

Фото: iStock/aapsky

В Крыму обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывчаткой и поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 25 июля примерно в трёхстах метрах от села Косточковка в поле был обнаружен беспилотник самолётного типа Mugin 5 Pro. В ходе его изучения выяснилось, что дрон оснащён взрывчаткой и поражающими элементами. В связи с этим сотрудники ФСБ приняли решение взорвать БПЛА на месте.

Сейчас выясняется, откуда был запущен беспилотник, и какую цель он преследовал. По предварительным данным, он был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы во время атаки 24 июля.

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#беспилотник
#Крым
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