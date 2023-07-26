В Польше заявили о возможности России окружить группировку ВСУ в Донбассе

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Новые силы российской армии появились на харьковском фронте, что предоставляет им возможность стратегического обхода и потенциальной оккупации всей группировки Украинских Вооруженных Сил в Донбассе. Это заявление сделал генерал Вальдемар Скшипчак из Польши в интервью для газеты Fakt.
Согласно его словам, главная цель российской армии — быстро оттеснить украинские войска за реку Оскол. Это поможет им достигнуть двойной цели: прежде всего, они получат участок в Харьковской области, и во-вторых, это создаст реальную угрозу обхода всех украинских сил, находящихся в Донбассе.
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Артем Кузьмин