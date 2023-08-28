В Полтавской области Украины поврежден промышленный объект

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Глава областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что один из промышленных объектов получил повреждения в Полтавской области Украины. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Прежде сообщалось об объявлении воздушной тревоги в регионах Украины. В Полтавской области жителей также предупреждали о возможных угрозах. Ряд украинских изданий минувшей ночью сообщал о серии взрывов в Кривом Роге. В Минобороны информацию в настоящее время не комментировали.
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