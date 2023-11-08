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В Полтавской области Украины прогремели взрывы

«Общественное»: В Полтавской области прогремели взрывы
08 ноября 2023, 03:31

На Украине прогремели взрывы в Полтавской области. Об этом сообщает «Общественное».
В публикации отмечается, что о взрывах рассказали жители украинского региона.

Накануне стало известно о взрыве в Кривом Роге, из-за которого в регионе была объявлена воздушная тревога.


ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
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«Идут вперёд»: Эксперт Шурыгин оценил попытки ВФУ захватить правый берег Днепра
08 ноября 2023, 03:38

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВФУ настойчиво пытаются перебраться на левый берег Днепра и создать там плацдарм, не считаясь при этом с потерями в рядах армии. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что за ночь по местам сосредоточения на противоположном берегу Днепра сил противника российские бойцы нанесли несколько авиационных и ракетных ударов. Однако изолировать полностью украинские части на территории посёлка не удалось.

«То, что у украинских боевиков это получается и они продвигаются — говорит о проблемах, а также о том, что направление надо оценивать как опасное. Я не готов давать советы, но по крайней мере очевидно, что здесь вооруженные формирования Украины идут вперед. Будем ждать реакции наших сил», — цитирует издание слова Шурыгина.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#россия
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Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Донецку
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов Киева по Донецку
07 ноября 2023, 23:16

Фото: iStock/diegograndi

Россия отправила запрос на проведение срочного открытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с бомбардировками, совершенными со стороны украинских вооруженных сил в Донецке.
Первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале. Заседание назначено на 8 ноября в 23:00 по московскому времени.

Сегодня украинские Вооруженные Силы провели одну из наиболее масштабных воздушных атак на столицу Донецкой Народной Республики в последние несколько месяцев, что привело к более чем 20 погибшим.

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«Они потеряют больше»: В США предрекли исход СВО для Украины
Риттер: Украина может потерять Харьков, Николаев, Одессу
07 ноября 2023, 22:24

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Если Украины продолжит вести боевые действия против России, то рискует потерять еще больше городов, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media.
«Это стратегическое поражение Украины. Чем дольше они будут сопротивляться, тем больше они потеряют. Если они продолжат военные действия, то потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу и другие города», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По мнению бывшего разведчика, для главы Украины Владимира Зеленского конец уже понятен: скорее всего его уничтожат военные его же армии.

В то же время, Риттер считает, что Россия в этом конфликте получит все, чего хотела: демилитаризация ВСУ и денацификацию всей Украины.

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#сша
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СЦКК: Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ возросло до 20 человек
07 ноября 2023, 21:23

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате сегодняшнего обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере 20 человек, об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
7 ноября в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в столице Донецкой Народной Республики погибли более 20 человек, сообщили в СЦКК. При этом, информация о жертвах и пострадавших продолжает обновляться.

Также по информации СЦКК, в период с 9:00 до 21:00 7 ноября Донецк 13 раз подвергся атакам со стороны ВСУ. 

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска обстреливали мирных граждан из РСЗО HIMARS. 

Мэр Донецка Кулемзин сообщал о пострадавших водителе и пассажирах такси. По его информации, обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Кулемзин: В результате обстрела Донецка пострадали водитель и пассажир такси
07 ноября 2023, 20:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате обстрела Донецка ранения получили водитель и пассажир такси, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«При вечернем обстреле Ворошиловского района повреждено маршрутное такси № 20. Ранение средней степени тяжести получили водитель и пассажир», - прокомментировал ситуацию Кулемзин. 

Глава города также уточнил, что информация о пострадавших под обстрелом ВСУ уточняется. 

Ранее Кулемзин сообщал, что шесть попавших под обстрел жителей Донецка погибли. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что украинские войска обстреливали мирных граждан из РСЗО HIMARS.

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#днр
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Мэр Кулёмзин: При обстреле Донецка ВСУ пострадали не менее шести человек
07 ноября 2023, 19:44

Фото: istockphoto/IGOR KUTNII

По предварительным данным, как минимум шесть человек получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Донецка. В Ворошиловском районе произошло прямое попадание в здание Управления труда, где обрушились перекрытия.
Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. Сотрудники экстренных служб не исключают того, что под завалами практически полностью разрушенного здания могут оставаться выжившие. Сейчас спасатели эвакуируют тех, кто может передвигаться самостоятельно. Второй этаж  здания разрушен полностью.

Очевидцы рассказывали, что обстрел не прекращался в течение долгого времени. Противник пытался не дать прийти на помощь заблокированным под завалами людям. Спасательные работы на объекте продолжаются, о новых погибших пока информации не поступало.

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#всу
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В США заговорили о военном перевороте на Украине
Джонсон: Зеленский может спровоцировать военный переворот на Украине
07 ноября 2023, 18:25

Фото: iStock/Prostock-Studio

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действия президента Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению Джонсона, увольнение Зеленским генералов и высокопоставленных военных является прямым путем к государственному перевороту. Он добавил, что в Киеве осознают, что больше не находятся в центре внимания США. Джонсон подчеркнул, что украинский лидер серьезно оторван от происходящих событий, отрицая тяжелое поражение своей армии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится «в состоянии войны» со своими генералами. Отмечается, что украинский лидер не сможет получить новую военную помощь от западных союзников, если плачевная ситуация на линии боевого соприкосновения продолжит «рекламироваться».

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Зеленский открыл «второй фронт», пишут СМИ
AT: Зеленский развязал войну против своих военачальников
07 ноября 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский находится «в состоянии войны» со своими генералами. Об этом сообщает Asia Times.
В материале издания отмечается, что «Зеленский отчитал Залужного за его высказывания. Даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его генералами». Авторы статьи сообщают, что украинский лидер не сможет получить новую военную помощь от западных союзников, если плачевная ситуация на линии боевого соприкосновения продолжит «рекламироваться».

Сообщается, что на сегодняшний день всё складывается против Зеленского в частности и Украины в целом.

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Залужный говорит о том, что контрнаступление ВСУ практически завершено и следует подготовиться к новой операции в 2024, однако Зеленский не признает эту точку зрения.

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#контрнаступление
#украина
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ВСУ обстреляли территорию частного дома в городе Пологи в Запорожской области
07 ноября 2023, 15:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска обстреляли город Пологи в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что удар был нанесен в 14:20 (мск). Данные о жертвах не уточняются. Четыре дома и несколько хозяйственных построек получили повреждения. 

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области прогремело сразу несколько взрывов. Воздушная тревога была включена только после взрывов. Других подробностей происшествия не приводится.

Напомним, 6 ноября пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что после ночных взрывов припортовая одесская инфраструктура получила повреждения. По ее словам, есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном.

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