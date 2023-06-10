В Полтавской области после ночных ударов повреждён военный аэродром

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Сейчас пожар на территории аэродрома локализован. Экстренные службы сейчас занимаются транспортировкой боевой техники в другие места дислокации и устраняют другие последствия ночных ударов по территории.
Напомним, врио главы Херсонской области заявил, что под обстрелом Вооружённых сил Украины детского лагеря «Днепряны» погиб один человек. По словам губернатора, на обломках ракет нашли английские маркировки, поэтому – скорее всего это британские Storm Shadow, переданные украинским боевикам Западом.