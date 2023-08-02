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В портах Одесской области прогремели взрывы

ВСУ сообщили о пожарах на промышленных и портовых объектах в Одесской области
02 августа 2023, 07:10

Фото: iStock/Leonid Ikan

Глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары.
По словам главы администрации, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ночная атака беспилотниками произошла на юге региона. В командовании ВСУ сообщили, что были слышны взрывы, затем произошло возгорание на ряде объектов. В результате атаки БПЛА, поврежден элеватор, полыхают портовые и промышленные объекты города.


Минувшей ночью, на территории области была объявлена воздушная тревога, сообщается о срабатывании украинских систем ПВО.

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#тревога
#всу
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Российский «Гиацинт-С» уничтожил немецкую САУ
Артиллеристы ЦВО уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении
02 августа 2023, 07:42

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В ходе боя на Краснолиманском направлении, расчет САУ «Гиацинт-С» сумел уничтожить самоходную артустановку противника PzH 2000 немецкого производства. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
Подразделения российских военнослужащих отразили атаки противника на указанном направлении и уничтожили пункт дислокации ВСУ. Кроме того, ВС РФ удалось взять под контроль семь пунктов украинских боевиков, расположенных на территории ЛНР. На местах базирования ВСУ были обнаружены уничтоженные снаряды и техника западного производства.  

Минобороны также сообщило об успешном отражении пяти атак противника российской группировкой «Центр». Бои шли на Краснолиманском направлении. Штурмовая бригада ВСУ была уничтожена. 

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#бпла
#лнр
#всу
#минобороны
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В Киеве и Киевской области раздались взрывы
Мэр Кличко: Киеве и Киевской области раздались взрывы, работает система ПВО
02 августа 2023, 06:13

Фото: iStock/RamonCast

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины функционирует в Киеве и Киевской области, сообщил Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
«В столичном регионе объявлено воздушное предупреждение», — уточнили в администрации.
Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил активность системы ПВО на Telegram-канале.

«Было получено сообщение о взрыве в Голосеевском районе от экстренных служб», — акцентировал внимание политик.
По информации украинского издания «Суспiльне», в Киеве и Киевской области произошли взрывы.

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#пво
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Российские военные сорвали пять атак штурмовиков ВСУ
МО РФ: группировка «Центр» сорвала 5 атак ВСУ на краснолиманском направлении
02 августа 2023, 05:45

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военные из российской группировки «Центр» пресекли пять нападений штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.
Савчук указал, что артиллерийские и авиационные удары были нанесены по механизированным бригадам противника в области Торского и Серебрянского лесничества.

Семь опорных пунктов ВСУ были захвачены на установленных линиях в районе Кармазиновки и Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР). Враг понес убытки в личном составе, один бронетранспортер и три пикапа были уничтожены. Также были повреждены артиллерийская установка Д-30, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два миномета.

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#лнр
#всу
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Авиация группировки «Юг» ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
Минобороны: авиация южной группировки ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях
02 августа 2023, 05:09

Фото: iStock/aapsky

Начальник пресс-центра южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил РИА Новости о ракетно-бомбовых ударах, нанесенных по объектам противника на различных участках.
«Воздушные силы южной группировки войск провели ракетно-бомбовые удары по целям ВСУ в Лисичанске, Соледаро-Артемовске, Александро-Калиновске, Авдеевке и Марьинке», — уточнил Астафьев.
Он отметил, что экипажи Су-34 успешно атаковали позиции временного размещения 81-й воздушно-десантной бригады противника в районах Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к западу от Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.

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#сша
#всу
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В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
02 августа 2023, 03:07

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще семи областях Украины, как показывают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Тревога прозвучала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

С 10 октября Российская армия проводит регулярные атаки на объекты оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По словам Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие атаки на объекты гражданской инфраструктуры в России.

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#теракт
#взрывы
#тревога
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Украинские войска за сутки 112 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 112 раз обстреляли территорию Донбасса
02 августа 2023, 00:34

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 112 обстрелам со стороны украинских военных, при этом было выпущено 421 единица боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В течение последних суток нами были зафиксированы 112 случаев обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ), с использованием 421 единицы военных боеприпасов различного типа», — говорится в официальном заявлении представительства.
Согласно представленной информации, украинская армия обстреливала восемь населенных пунктов ДНР: Горловку (в Никитовском районе), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновку, Ясиноватский район, а также несколько районов Донецка (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский), Макеевку (Кировский и Червоногвардейский районы) и Докучаевск.

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#дома
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Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара
Российские войска разбили группу украинских десантников, высадившихся в районе Соледара
02 августа 2023, 00:27

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащие бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» разгромили отряд украинских десантников в районе Соледара на Артемовском секторе фронта, сообщил командир «Енисея», известный под позывным Амиго, в интервью РИА Новости.
«Их вертолетная авиация начала действовать. Вчера неподалеку (в районе населенного пункта Рай-Александровка, находящегося под контролем Киева) они высадили десант на трех вертолетах. Они летели достаточно низко, чтобы избежать поражения нашей зенитной обороной. Это были Ми-8, мы зафиксировали их и начали готовиться к отражению атаки», — рассказал он.
Начальник штаба бригады «Терек», известный под позывным Бача, добавил, что во время данной операции ВСУ могли также доставить боеприпасы или продовольствие.

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#всу
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Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России
Зеленский пригрозил новыми ударами «серьезными» ударами ВСУ по территории России
01 августа 2023, 23:54

Фото: сайт Кремля

В своем вечернем видео-обращении во вторник Владимир Зеленский упомянул о готовящихся новых акциях против Российской Федерации.
«Сегодняшний день был наполнен информативными докладами от представителей оборонных структур нашей страны... Включая подробный доклад главы ГУР (Кирилла) Буданова — оккупанты непременно ощутят результаты наших действий. И это будет весомо», — отметил Зеленский в видеоматериале, размещенном в его телеграм-канале.
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#байден
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Кадыров рассказал об успехах «Ахмата» на Запорожском направлении
Кадыров рассказал, каких успехов бойцы «Ахмата» достигли на Запорожском направлении
01 августа 2023, 22:29

Фото: РИА Новости/Татьяна Барыбина

Бойцы отряда «Ахмат-1» чеченского управления Росгвардии являются одним из самых боеспособных подразделений, задействованных в СВО, заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«На этом участке (Запорожское направление) бойцы периодически отражают атаки укронатовских нацистов. Уже в который раз они тщетно пытаются прорвать линию обороны. Бойцы подразделения захватили вражеские окопы и другие инженерные сооружения, нанесли урон их живой силе. Вытеснили противника из этого квадрата, расширив зону контроля наших войск», - прокомментировал ситуацию Кадыров.

Он также отметил, что сейчас чеченские бойцы – это одно из самых боеспособных подразделений, задействованных в проведении СВО.

По словам главы Чечни, ежедневно командир отряда «Ахмат-1» Алихан Шавхалов ставит перед своими бойцами четкие задачи и цели на конкретном участке линии боевого соприкосновения.  

Кадыров подчеркнул, что «ахматовцы» «настроены сражаться до победного конца».

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#рамзан кадыров
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