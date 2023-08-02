В прифронтовых госпиталях Украины не хватает крови для раненых солдат ВСУ

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Военные госпитали, находящиеся недалеко от линии соприкосновения, испытывают дефицит крови для переливания, также им не хватает медицинского оборудования для лечения раненых бойцов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на украинских врачей.
«Новых поставок нет, а раненых очень много. Самый большой дефицит крови с отрицательным резус-фактором», — рассказал один из врачей.
Другой врач также сообщил о нехватке медицинского оборудования. Он заявил, что большая часть гуманитарных поставок до них просто не доходит.
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Элина Позднякова