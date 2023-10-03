В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв

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Взрыв случился в пригороде города Днепропетровска, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
«Днепр — взрыв в пригороде», — говорится в сообщении издания.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионах Днепропетровска и Николаева объявлена воздушная тревога.
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