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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв

«Зеркало недели»: в пригороде Днепропетровска прогремел взрыв
03 октября 2023, 03:41
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв случился в пригороде города Днепропетровска, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Днепр — взрыв в пригороде», — говорится в сообщении издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионах Днепропетровска и Николаева объявлена воздушная тревога.

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В Эстонии сообщили о новых правилах регистрации наемников в ВСУ
Министр обороны Эстонии Певкур: Киев изменил правила регистрации наемников в ВСУ
03 октября 2023, 01:29

Фото: iStock/zabelin

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью порталу ERR сообщил, что Украина внесла изменения в правила регистрации иностранных наемников, что затрудняет определение точного числа эстонских граждан, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, ранее существовали определенные правила и процедуры для регистрации иностранных бойцов в ВСУ, а также ограничения на их принадлежность к конкретным подразделениям. Однако сейчас Украина пересмотрела свой подход к этому вопросу, и иностранные военные, участвующие в боевых действиях на территории Украины, могут быть включены практически в любые подразделения. Это делает более сложным определение точного числа эстонских граждан, находящихся в рядах ВСУ.

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В Брянской области сбили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила над Брянской областью украинский БПЛА
03 октября 2023, 01:21

Фото: iStock/aapsky

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватила украинский беспилотник в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале, отметив, что инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.
«Силы ПВО Министерства обороны РФ сорвали попытку украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Трубчевским районом. Оперативные службы работают на месте происшествия, и благодаря нашим подразделениям ПВО ситуация была под контролем», - написал губернатор.
Министерство обороны России дополнило информацию, уточнив, что беспилотный аппарат был сбит 2 октября около 23:30 по московскому времени.

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#дроны
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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 103 боеприпаса
03 октября 2023, 00:42

Фото: iStock/RamonCast

В течение последних суток украинские вооруженные силы произвели 28 артиллерийских обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, выпустив общим количеством 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).
Согласно докладу, за указанный период времени нарушения перемирия отмечались в разных районах республики. Главным образом, они касались следующих населенных пунктов: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка и Еленовка. В течение дня противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров на направлении Донецка, а также девять обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, включая атаки с кассетными боевыми зарядами.

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Австралия передаст Украине систему-убийцу дронов Slinger
ABC News: Австралия передаст Украине 110 систем-убийц дронов Slinger
02 октября 2023, 23:44

Фото: iStock/valio84sl

Австралия передаст Украине систему Slinger для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил представитель компании EOS, которая является производителем этой системы, пишет ABC News.
Slinger имеет способность обнаруживать и уничтожать дроны-камикадзе и вертолеты, используя передовые технологии. Эта система может вести точный огонь одиночными выстрелами, а также имеет режимы с высокой скоростью стрельбы — 100 или 200 выстрелов в минуту, используя тепловое и ночное видение.

Стоимость системы Slinger составляет менее 1,55 миллиона долларов за установку. Компания EOS заключила два контракта с Украиной на поставку 110 таких систем, которые будут установлены на бронетранспортеры. Ожидается, что 10 из них будут переданы Украине до конца текущего года в рамках военной помощи со стороны США.

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#дроны
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ВСУ обстреляли из танка пропускной пункт Крупец в Курской области
02 октября 2023, 18:36

Фото: iStock/ULADZIMIR CYARGEENKA

Украинская сторона обстреляла автомобильно-пропускной пункт Крупец в Курской области. Выпущено порядка 20 снарядов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Из сообщения следует, что пункт пропуска получил повреждения после танкового обстрела со стороны ВСУ. По предварительным данным, зафиксировано порядка 20 прилетов.
 
Также уточняется, что рядом с местом обстрела нет никаких военных объектов, таким образом украинские военные целились именно в гражданский объект.

26 сентября украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, из-за чего жители семи населенных пунктов остались без электричества.

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#военные
#человек
#всу
#обстрел
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Очередная группа добровольцев отправилась на СВО из Чечни
02 октября 2023, 17:18

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новой группе добровольцев, которая отправилась в зону спецоперации из Грозного.
«Настоящий мужчина должен принять участие в деле защиты интересов своей Родины, своего народа, а не оставаться в стороне. Именно так считают добровольцы, которые направились сегодня из грозненского аэропорта в зону проведения специальной военной операции», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что все они вступят в ряды отряда спецназначения «Ахмат».

По словам Кадырова, все мужчины перед тем как отправиться в зону спецоперации прошли подготовку на базе Российского университета. В учебном лагере их обучили всему необходимому исходя из реалий на линии соприкосновения.
Он выразил добровольцам благодарность, отметив, что ребята являются «истинными сынами нашего Отечества».

Ранее Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которые захватили российские бойцы в зоне специальной операции. По его словам, техника Североатлантического альянса сегодня «сиротливо простаивает на стоянке».

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RT: в Мелитополе полным ходом работает завод по выпуску гидравлики
02 октября 2023, 16:18

Фото: iStock/maroke

Корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал, что завод по производству запчастей для тяжёлого оборудования в Мелитополе продолжает выпускать продукцию, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.
По словам корреспондента, производство продолжается и стремится к развитию. Сообщается, что на заводе также создаются новые рабочие места.

Глава Фонда поддержки и развития промышленного комплекса Светлана Агафонова заявила, что это предприятие уникально.

«Мы сумели выжить в это политическое и экономическое время, полностью переформатироваться, встроиться в мировой рынок, сохранив конкурентоспособность», — цитирует Агафонову RT.

Напомним, ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине в результате ударов было повреждено 37 оборонных предприятий.

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Киев: Поставка «Абрамсов» не обеспечит успех контрнаступления ВСУ
РИА Новости: Киев признал, что Abrams не смогут обеспечить успех наступления
02 октября 2023, 15:46

Фото: istock / Dmitry Andreev

Украинские чиновники полагают, что затянувшаяся поставка 31 танка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на западные СМИ.

По информации агентства, передача «Абрамсов» армии Украины была основным требованием для получения военной техники от других государств. Германия дала согласие на отправку немецких танков Leopard только после утверждения этого требования.

На сегодняшний день Украина возлагает большие надежны на танки Abrams, так как они прославились в боях во время операции «Буря в пустыне» и во время американской кампании в Ираке.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что российские военные уничтожают западные танки на Запорожском направлении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Германии признали поражение Украины
Welt: ВСУ не добились стратегического прорыва в контрнаступлении
02 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженным силам Украины так и не удалось достигнуть хоть каких-нибудь значимых успехов в ходе контрнаступления, заявил военный эксперт Карло Масала в интервью немецкому телеканалу The Welt.
«Нет никакого стратегического прорыва. У них (ВСУ) нет продвижения вперед – это одна из главных проблем. А еще дроны, особенно «Ланцеты», - прокомментировал ситуацию Масала. 

По его словам, российская армия взяла на вооружение ошибки, допущенные в прошлом году, и успешно исправила их. Это обстоятельно помогает ВС РФ профессионально отражать все атаки ВСУ. 

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ копят силы на Ореховском и Угледарском направлениях, что указывает на возможную новую волну украинского контрнаступления в октябре.

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