В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки БПЛА на аэропорт

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После того как ВСУ атаковали Псков, более 200 жителей региона вступили в отряд территориальной обороны «Дружина». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В Псковской области уже порядка 800 человек вступили в ряды "Дружины", что немаловажно, более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию», - написал Ведерников в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что добровольцы будут обучены по дисциплинам территориальная оборона, государственная безопасность, а также борьба с преступностью. Их обучат основным принципам и навыкам патрулирования. При этом акцент будет сделан на приграничные территории Пскова и Псковского района.
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