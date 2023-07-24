В пункт отбора контрактников в Балашихе обратились более 2,7 тыс человек
В Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе с начала его работы обратились свыше 2,7 тыс человек. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Гром».
«Сейчас к нам уже обратились и прошло через наш центр 2787 человек», – рассказал «Гром».Он добавил, что желающим заключить контракт с Минобороны в центре предоставляют всё необходимое.
«Мы выделяем им кровать, они получают свежее и чистое постельное бельё. У них есть тумбочки, душ, сушилка, бытовые комнаты, где они могут починить свою одежду. Для кандидатов созданы все условия, чтобы они ни в чём не нуждались», – заключил военный.Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту работает в Балашихе с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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