В пункте отбора контрактников в Балашихе к отправке в зону СВО готовят священников

Фото: администрация г. о. Балашиха
Около ста священников подготовке к отправке в зону спецоперации в пункте набора на контрактную службу в Балашихе. В центр прибыла уже вторая группа священнослужителей из 10 человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Основной задачей станет изучение курса тактической медицины. Священники приезжают к нам уже второй раз, мы учим их оказанию первой помощи и эвакуации раненых на поле боя. Когда они отбудут в войска, могут оказаться на передовой, и там эти навыки пригодятся», — рассказал начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным «Гром».За два месяца курс пройдут около 10 групп из 10 человек каждая.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Лора Луганская