В Раде назвали сумму международной помощи Киеву с февраля 2022 года

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от международных партнеров 60 миллиардов долларов в виде кредитов и грантов с февраля прошлого года. Об этом Железняк сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее опрос CNN показал, что более половины американцев выступают против одобрения очередных пакетов помощи Украине. 55% респондентов выступили против одобрения Конгрессом США дополнительных траншей помощи. В опросе приняли участие около 1,2 тыс. жителей США.
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