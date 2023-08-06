В Раде назвали сумму международной помощи Киеву с февраля 2022 года

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят киевский режим в поражении и уйдут, так как хотят «отмежеваться» от крупного поражения. Об этом Макгрегор сообщил во время интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.