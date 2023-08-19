В Раде предлагают запретить уступки земель при решении конфликта

Фото: iStock/alzay
В Украинском парламенте представлен проект резолюции, в котором подчеркивается неприемлемость завершения конфликта с Россией за счет территориальных уступок в пользу российской стороны. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на текст документа. Согласно данным источника, одним из авторов проекта является председатель парламента Руслан Стефанчук.
«Окончание войны с Россией, обусловленное любыми территориальными уступками в пользу агрессора, является неприемлемым», — говорится в проекте резолюции «О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики в области деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя», — отмечает агентство.
Читайте также:
«Ужасный позор». В конгрессе США указали на вопиющий факт об Украине
В МИД заявили о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков
Российский «Ланцет» поразил западный БТР Stryker в Запорожье
Читайте также:
В МИД заявили о подготовке MI6 диверсионного отряда из украинских боевиков
Российский «Ланцет» поразил западный БТР Stryker в Запорожье
Артем Кузьмин