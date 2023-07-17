В Раде предложили представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост

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Депутат Верховной Рады Алексей Гончарук назвал ЧП на Крымском мосту, в котором погибли два человека и ранен ребенок, «победой Украины» и предложил представить причастных осуществлению теракта к высшим госнаградам.
«Уничтожение пролета моста - это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Напомним, украинские СМИ сообщают, что за ЧП на Крымском мосту ответственны СБУ и ВМС Украины. Его могли атаковать с помощью модернизированных водных дронов-беспилотников. При этом в главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост – лишняя конструкция.
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