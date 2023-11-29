В Верховной раде снова раскритиковали главкома ВСУ Валерия Залужного

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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вновь раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Соответствующий пост она опубликовала в своих соцсетях.
Безуглая упрекнула Залужного в том, что он публикует статьи в издании Economist. По её словам главнокомандующий многого недоговаривает украинцам, при этом в беседе с иностранцами в СМИ раскрываются новые неожиданные подробности.
Депутат призвала генерала открыто выступить перед украинцами и рассказать им о действительном ходе дел, а не давать интервью западным изданиям.
Также Безуглая задала Залужному несколько вопросов, в частности о том, почему военным не предоставляют новую технику, почему неподготовленных солдат пускают в штурм.
По словам политика, необходимо оценивать военные шансы, а не рейтинги. Если же происходит ровно наоборот, то это негативно сказывается на возможностях ВСУ и на исходе конфликта.
Ранее Безуглая призвала Залужного уйти в отставку, поскольку он не смог подготовить план боевых действий на предстоящий год.
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Депутат призвала генерала открыто выступить перед украинцами и рассказать им о действительном ходе дел, а не давать интервью западным изданиям.
По словам политика, необходимо оценивать военные шансы, а не рейтинги. Если же происходит ровно наоборот, то это негативно сказывается на возможностях ВСУ и на исходе конфликта.
Ранее Безуглая призвала Залужного уйти в отставку, поскольку он не смог подготовить план боевых действий на предстоящий год.
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Анастасия Чинкова