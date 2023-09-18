В районе Артёмовска погиб полковник ВС РФ Андрей Кондрашкин

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Под Артёмовском погиб командир 31-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ полковник Андрей Кондрашкин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, Кондрашкин погиб в результате взрыва дрона-камикадзе у села Андреевка. Он получил травмы не совместимые с жизнью. Полковник уже был ранен год назад и вернулся в зону СВО после того, как восстановится.
О гибели Кондрашкина рассказал замглавы Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Напомним, 15 сентября в Минобороны Украины заявили о взятии Андреевки. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы.
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О гибели Кондрашкина рассказал замглавы Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам. Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождёт нас - нам ещё нужно немного поработать», - написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Напомним, 15 сентября в Минобороны Украины заявили о взятии Андреевки. Однако врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы.
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Элина Позднякова