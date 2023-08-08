В районе Краматорска произошел взрыв

Фото: iStock/kornyeyeva
В районе украинского города Краматорска прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал RT в cвоём Telegram-канале со ссылкой на украинские СМИ.
По информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины: Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также сирены прозвучали в подконтрольных официальному Киеву районах Донецкой народной республики и Запорожской области.
Ранее стало известно о взрыве в Киеве. По информации украинских журналистов, он прозвучал на левом берегу столицы Украины. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
Читайте также:
«Зеркало недели»: В Киеве произошел мощный взрыв
Воздушная тревога в Киевской области объявлена второй раз за ночь
В Киеве и ряде других регионов Украины произошли взрывы
Ранее стало известно о взрыве в Киеве. По информации украинских журналистов, он прозвучал на левом берегу столицы Украины. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.
Читайте также:
«Зеркало недели»: В Киеве произошел мощный взрыв
В Киеве и ряде других регионов Украины произошли взрывы
Артем Путинцев