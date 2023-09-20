В районе Купянска ВСУ несут огромные потери

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На Купянском направлении наблюдается резкий рост потерь среди ВСУ, госпитали в районе Харькова переполнены. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За истекшие сутки, в госпиталях населенного пункта Харьков отмечается резкий всплеск поступления тяжело раненых бойцов. Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, раненых украинских военных везут из-под Купянска. Марочко предположил, что такой рост потерь среди ВСУ связан с ракетно-бомбовыми ударами ВКС РФ.
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Элина Позднякова