В районе судостроительного завода в Керчи сработали системы ПВО

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В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи сработала система ПВО.
Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Никто не пострадал. Аксёнов призывает сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха. Военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30, а также пистолеты-пулеметы ПП-2000, сообщает в субботу пресс-служба Ростеха.
Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.
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«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», —сообщил он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха. Военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30, а также пистолеты-пулеметы ПП-2000, сообщает в субботу пресс-служба Ростеха.
Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.
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Мария Фирсова