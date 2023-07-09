В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету

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Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что в районе Керчи силами ПВО была сбита крылатая ракета.
Аксенов призвал всех к соблюдению спокойствия и отметил, что доверять нужно только проверенным источникам информации.
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