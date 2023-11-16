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В регионах Центральной России усилили ПВО из-за частых атак БПЛА ВСУ

Патрушев: регионы Центральной России усилили ПВО из-за атак украинских БПЛА
16 ноября 2023, 13:59
Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

В регионах ЦФО усилили меры противовоздушной обороны из-за участившихся атак украинских БПЛА. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в рамках совещания в Воронеже.
«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», - рассказал Патрушев.

Он также добавил, что в регионах приняты дополнительные меры, которые позволят предотвращать террористическую и диверсионную активность. В этом направлении будет проводиться системная работа.


Патрушев также рассказал, что только за 2023 год ВСУ обстреляли Белгородскую, Брянскую и Курскую области более восьми тысяч раз. При этом, материальный ущерб от обстрелов, вызванный разрушениями повреждением инфраструктуры, уже превысил семь миллиардов рублей.

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#пво
#цфо
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На Днепре ВС РФ взяли в плен украинского военного, оказавшегося отцом-одиночкой
16 ноября 2023, 14:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские силы на Днепре взяли в плен украинского солдата, который оказался отцом-одиночкой, об этом он лично рассказал в интервью для «РИА Новости».
По словам украинца, прежде, чем попасть на линию боевого соприкосновения, он работал обычным грузчиком. Повестку ему приносили несколько раз, однако, он всегда объяснял, что воспитывает сына в одиночку, жена его бросила.

«14 июля 23-го года я шел на работу утром, в полшестого утра меня остановила ТЦК (территориальный центр комплектации) и вручила повестку», - рассказал пленный.

На этот раз слова о малолетнем ребёнке, которого некому оставить, никого не убедили, и мужчину отправили воевать. 

При этом, простого грузчика отправили в одну из самых горячих точек - в Херсонскую область, на штурм Днепра.

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#плен
#херсонская область
#отец
#сво
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В Центральном федеральном округе России усилили работу систем ПВО
Патрушев: В в центральных регионах РФ усилили ПВО из-за атак беспилотников ВСУ
16 ноября 2023, 13:57

Фото: istock / chameleonseye

Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) РФ усилили противовоздушную оборону для защиты населения и инфраструктуры. Об этом сообщает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.
Патрушев отметил, что было введено патрулирование территорий возле важных объектов.

«В рамках их реализации проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны. Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач», — сообщил секретарь СБ.
 Помимо этого, были приняты меры по предотвращению поджогов и других разрушающих действий в отношении данных объектов.

Ранее  Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО сбили 2 украинских дрона над Брянской областью и еще 3 над Черным морем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#цфо
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#меры
#регионы
#рф
#пво
#беспилотник
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Более 50 боевиков нацгвардии ВСУ ликвидировано в ходе ракетного удара в Запорожье
Рогов: более 50 боевиков нацгвардии ВСУ ликвидировано в ходе ракетного удара
16 ноября 2023, 12:14

Фото: iStock/MaYcaL

По предварительным итогам ракетного удара, нанесенного 15 ноября ВС РФ по Димитрово в Ореховском районе Запорожской области по пунктам временной дислокации, ликвидировано более 50 бойцов нацгвардии ВСУ. Такие данные приводит глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские ракеты прилетели в здание гимназии и двух частных домовладений, которые боевики нацгвардии ВСУ использовали в качестве пункта временной дислокации.

«На экспрессе к Бандере отправились десятки нацистов из 3-й бригады оперативного назначения им.полковника Петра Болбочана, входившие в так называемую «Гвардию наступу» с названием «Спартан»», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что в этом же поселке был нанесен ракетный удар по расположению 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Тогда было ликвидировано не менее 50 украинских боевиков.

Рогов подчеркнул, что результаты удара, нанесенного 15 ноября, превысят те, которых удалось достичь 3 ноября.

Напомним, 15 ноября экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что при ракетном ударе по селу Дмитровка в Запорожской области ликвидированы боевики Нацгвардии ВСУ.

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#всу
#вс рф
#ракеты
#удар
#рогов
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Сотрудник СБУ вымогал у матери российского пленного 1,3 млн рублей
16 ноября 2023, 11:57

Фото: iStock/Diy13

Сотрудник Службы безопасности Украины вымогал у матери российского военного, попавшего в плен к ВСУ, 1,3 млн рублей за то, чтобы ее сына внесли в список для обмена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что 40-летний житель Санкт-Петербурга, ушедшего на спецоперацию, заставили позвонить матери и попросить у нее 15 тысяч долларов для того, чтобы его внесли в список обмена военнопленными. Он также рассказал ей о своем ранении.

Женщина незамедлительно побежала в банк и перевела вымогателям 300 тысяч рублей. Больше е нее не было. Однако после этого ни сын, ни сотрудники СБУ на связь не выходили. Тогда она обратилась в полицию. Сейчас российские силовики проверяют данную информацию и устанавливают местонахождение военного.

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#женщина
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#сбу
#сын
#вымогательство
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В Госдуме оценили идею заморозки конфликта на Украине
Депутат Белик: конфликт на Украине завершится только на российских условиях
16 ноября 2023, 11:20

Фото: iStock/3dmitry

Россия не поддерживает идею заморозки украинского конфликта, он может завершится только на российских условиях. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выступает против заморозки конфликта, однако его прекращение может иметь разные формы. Но президент выразил надежду на то, что он закончится на условиях Киева.

По словам Белика, позиция Зеленского схожа с российской. Но требования России заключаются либо в полной демилитаризации Украины, либо в приведении её к условиям, озвученным на Стамбульской встрече в 2022 году. 

Депутат отметил, что все здравомыслящие украинские военачальники осознают неизбежность провала, несмотря на поставки вооружения с Запада, но и понимают, что заморозить конфликт на своих условиях они также не смогут.

Белик добавил, что Зеленский противоречит сам себе в своих высказываниях, поэтому никто не будет слушать его мнение. Но если к власти придёт новый лидер, он должен понимать, что Москва не допустит прекращения конфликта, если Украина останется с большим количеством вооружения.

Таким образом, депутат заключил, что есть два варианта: принять российские условия или продолжать спецоперацию.

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#украина
#россия
#конфликт
#госдума
#депутат
#спецоперация
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Россия накопила в Крыму более 800 ракет для ударов по энергетике Украины зимой
В ВСУ заявили, что РФ подготовила в Крыму 800 ракет
16 ноября 2023, 11:12

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

ВС РФ накопили в Крыму уже более 800 ракет. Об этом рассказала пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк, уточнив, что это оружие Россия планирует использовать для ударов по украинский энергетике грядущей зимой.
«Мы говорили о том, что опираемся на данные ГУР. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа Оникс также запускаются с Крымского полуострова», - заявила Гуменюк в рамках телемарафона.

Она подчеркнула, что российские силы успешно накапливают военный потенциал. Таким образом, по словам Гуменюк, ВС РФ подготовили уже более 800 ракет для нанесения ударов по энергетическим ресурсам Украины грядущей зимой.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС РФ, как правило, наносит удары по стратегическим объектам на Украине в ночное время, однако в 16 ноября атака произошла ближе к утру, в это время дроны сложно сбивать из-за густого тумана.

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#ракеты
#атака
#дроны
#крым
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В ВСУ заявили, что РФ изменила временные рамки нанесения ударов по Украине
Игнат: РФ сменила временные рамки нанесения ударов по Украине
16 ноября 2023, 10:47

Фото: iStock/sommersby

ВС РФ, как правило, наносит удары по стратегическим объектам на Украине в ночное время, однако в 16 ноября атака произошла ближе к утру, в это время дроны сложно сбивать из-за густого тумана. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«На этот раз РФ несколько сместила временные рамки нанесения ударов. Сейчас половина 9, но тревоги еще продолжаются. Обычно в это время мы даем статистику сбития, сколько летело, куда и что удалось уничтожить в воздушном пространстве. На этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину», - рассказал Игнат.

По его словам, атаки дронами идут в периоде с 22:00 до 04:00. Такде российская армия пробовала запускать дроны и днем.

Таким образом, по его словам, в утреннее время российские БПЛА сбивать сложно из-за густого тумана, который нарушает видимость для мобильных боевых групп.

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#армия
#бпла
#всу
#рф
#дроны
#солдат
#украина
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Последние новости СВО: новая тактика ВСУ и что противник впервые применил для атаки
16 ноября 2023, 10:18

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Противник продолжает атаковать российские территории с применением вооружения западного производства. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка в зоне проведения спецоперации, какую тактику используют ВСУ, и где атакуют российские бойцы.

ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ под Красным Лиманом 


Минометчики ВС РФ из Центрального военного округа уничтожили пехоту противника под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что российские бойцы произвели атаку по позициям ВСУ с использованием осколочных мин. Процесс уничтожения мест дислокации врага отслеживала группа беспилотников.

ВС РФ ударили по воинской части Нацгвардии Украины


Российские военные нанесли точный удар по одной из воинских частей Нацгвардии Украины, сообщает издание «Страна.ua». Информацию об атаке позже подтвердил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, ВС РФ ударили по воинской части в селе Дмитровка Запорожской области. В результате атаки значительное число военнослужащих ВСУ погибли и получили ранения.

 

МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем
МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем

ВС РФ перешли в наступление после провала ВСУ


Бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что после провала противника, российская армия перешла в наступление на всей линии фронта. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Экс-разведчик США добавил, что говорил с самого начала конфликта о том, что победу в противостоянии одержит Россия.


В США заговорили о смене тактики ВСУ на поле боя


Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик рассказал YouTube-каналу Reporterfy, что ВСУ перешли в оборону. По его словам, украинская армия сменила тактику и вместо наступления усиливает оборонительные рубежи. Берлетик также полагает, что Киеву не удается набрать достаточное количество военных из-за огромных потерь и неудач на линии фронта. Этот же фактор снижает боевой дух солдат, заключил эксперт.  

Сальдо назвал число убитых солдат ВСУ на Днепре


При переправе через Днепр ВСУ лишились до двух батальонов личного состава. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также сообщил, что российские силы бьют по противнику бомбами, артиллерийскими снарядами и бомбами.
 

ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанскими БПЛА


Дрон испанского производства нашел житель Смоленска перед входом на свой участок. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, прибывшие на место обнаружения БПЛА сотрудники полиции установили, что дрон Columba нес на себе взрывчатое вещество массой около 1,2 кг. В результате падения беспилотника жертв и разрушений нет.

Последние новости СВО


На Авдеевском направлении активизировались бои возле Петровского. Населенный пункт не контролирует ни одна из сторон противостояния, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». В районе Ясиноватой ВС РФ продвинулись вперед.

Противник предпринимает попытки атак, однако отбрасывается на ранее занимаемые позиции в районах Горловки и Крынок.

«Не хочу там жить»: Пленный украинский солдат отказался уезжать из России
«Не хочу там жить»: Пленный украинский солдат отказался уезжать из России

На Херсонском направлении в направлении Антоновского моста ВСУ несут существенные потери.

Опорный пункт украинской группировки удалось взять на подступах к Ивантеевке на Купянском участке фронта. 

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#вс рф
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Танковая армия ВС РФ прорвала оборону ВСУ под Купянском
16 ноября 2023, 09:55

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Российские войска силами танковой армии перешли в наступление и прорвали оборону противника на Купянском направлении. Это произошло в районе населённого пункта Ивановка.
Как сообщает издание «Военное обозрение» со ссылкой на украинские паблики, танковая атака началась после массированной артиллерийской подготовки. Сейчас бои идут к юго-западу от Ивановки. Части 1-й гвардейской танковой армии Вооружённых сил РФ перерезали дорогу Ивановка - Кисловка и вышли к линии железной дороги на нескольких участках.

Серая зона в районе Ивановки перешла под контроль российских войск, как и первая линия обороны ВСУ. Танковые подразделения стараются развить успех, нанося удары в направлении железнодорожной станции Шапаровка, которая находится примерно в километре от автомобильной дороги Кременная - Купянск.

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