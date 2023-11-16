В регионах Центральной России усилили ПВО из-за частых атак БПЛА ВСУ

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В регионах ЦФО усилили меры противовоздушной обороны из-за участившихся атак украинских БПЛА. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в рамках совещания в Воронеже.
«Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона. Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам», - рассказал Патрушев.
Он также добавил, что в регионах приняты дополнительные меры, которые позволят предотвращать террористическую и диверсионную активность. В этом направлении будет проводиться системная работа.
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