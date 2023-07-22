В результате атаки ВСУ на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе

Фото: сайт Кремля
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Аксенов также сообщил, что принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.
Напомним, ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Отмечается, что на данный момент МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма. Аксенов попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
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Аксенов также сообщил, что принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.
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Екатерина Коршунова