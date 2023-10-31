В результате атаки ВСУ в Донецке прогремели взрывы и разгорелся крупный пожар

Фото: iStock/Distortion Media
После обстрела Вооруженных сил Украины в Донецке разгорелся крупный пожар, об этом сообщает «РИА Новости».
«Взрывы и пожар. Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели», - прокомментировала ситуацию очевидица событий.
По предварительной информации, украинский снаряд попал по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ).
Читайте также:
Под украинскими обстрелами Донецка пострадала съемочная группа «Известий»
ВСУ обстреляли из минометов храм Николая Чудотворца в Брянской области
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с 20 детьми в селе Новочервоное в ЛНР
Евгения Парфентьева