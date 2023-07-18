В результате обстрела ВСУ белгородского посёлка Шамино пострадали пять человек. 

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Окраина посёлка Шамино Белгородской области попала под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, при обстреле пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Все они сейчас находятся в городской больнице №2.
Он уточнил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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«У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Еще у четырех - ранения легкой степени тяжести», - утонил Гладков.
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Элина Позднякова