В результате обстрела ВСУ белгородского села Грузское повреждены 11 тракторов

Фото: Фотобанк Московской области
Гладко заявил о повреждении 11 тракторов при обстреле села Грузское Белгородской области
Село Грузское Борисовского района Белгородской области попало под минометный обстрел со стороны украинских военных. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе продолжается обход попавших под обстрел территорий.
Ранее Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Графовка Шебекинского округа. Пострадавших в ходе атаки нет.
«Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Графовка Шебекинского округа. Пострадавших в ходе атаки нет.
Элина Позднякова