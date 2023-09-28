В результате удара ВСУ по Херсонской области пострадала сотрудница детсада

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«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла, лишь чудом никто не пострадал», - прокомментировал ситуацию Алексеенко.
По предварительной информации, пострадала одна сотрудниц детского сада, которая в момент атаки находилась на улице.
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