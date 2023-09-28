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В результате удара ВСУ по Херсонской области пострадала сотрудница детсада

28 сентября 2023, 17:21
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Херсонской области, в результате которого пострадала сотрудница детского сада, об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла, лишь чудом никто не пострадал», - прокомментировал ситуацию Алексеенко.

По предварительной информации, пострадала одна сотрудниц детского сада, которая в момент атаки находилась на улице.


Он также отметил, что несмотря на все старания киевского режима прервать процесс обучения в новых регионах РФ – ничего у них не получится.

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#школы
#всу
#удар
#сво
#детские сады
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РИА: Раненый украинский пленный рассказал, как ВСУ обстреляли сослуживцев
28 сентября 2023, 17:35

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ обстреляли своих же сослуживцев, когда российские силы начали эвакуировать раненых врагов, в интервью для «РИА Новости».
По словам пленного, украинское командование обмануло своих подчиненных. Их бросили в блиндажи и обещали, что поменяют через два дня. Однако, смена так и не пришла, а на третий день блиндаж взяли российские военные. 

«А когда ребята оказали мне помощь, перебинтовали, то вычислили наше местонахождения и начали украинские зенитки, или не знаю кто, выпускать снаряды. Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного», - рассказал раненый от своих же сослуживцев военный. 

Он также отметил, что их совсем не готовили к боевым действиям. Прежде чем в первые оказаться на передовой, украинец только таскал кровати и ездил за продуктами.

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#помощь
#военные
#всу
#сво
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Каширяне отправили на СВО 40 тонн гумпомощи
28 сентября 2023, 17:11

Фото: Istock/Dzmitry Ryshchuk

На территории городского округа Кашира с августа этого года работает Фонд содействия развития городского округа «Кашира 660». Директором Фонда является руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин.
Приоритетными задачами Фонда являются поддержка военнослужащих в зоне СВО и общественно-значимые проекты по развитию городского округа. Об этом сообщила администрация городского округа Кашира.

В рамках проекта «Сила Единства Подмосковья» в части, где служат каширяне доставляется гуманитарная помощь. Боевым братством городского округа Кашира воинским подразделениям в зону СВО были отправлены более 40 тонн гуманитарной помощи и технических средств. 

Стоит отметить, что с мая по сентябрь они курировали работу областного распределительного центра гуманитарной помощи. На Донбасс за этот период было отправлено 200 тонн помощи.

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#помощь
#кашира
#гуманитарная помощь
#администрация
#поддержка
#донбасс
#сво
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Подмосковные строители продолжают восстанавливать жилые дома в Мариуполе
28 сентября 2023, 17:07

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области завершают восстановление жилого многоквартирного дома в Приморском районе Мариуполя.

Трёхэтажное кирпичное здание получило прямое попадание снаряда, которое пришлось на кровлю, разрушив квартиры на третьем этаже и частично на втором.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.

«В настоящий момент завершается восстановление и усиление конструктивных элементов здания, подходят к концу работы по отделке мест общего пользования и монтажу отопительной системы», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Совсем скоро школа в Мариуполе примет своих учеников.

В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идёт восстановление детского сада.
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#антон велиховский
#здание
#министр
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Российские силы массово жгут западные танки на Украине
Риттер: Россия уничтожает западные танки ВСУ в Запорожье
28 сентября 2023, 15:58

Фото: iStock/Michele Ursi

На Запорожском направлении российские военные уничтожают западные танки, брошенные ВСУ в ходе контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По словам разведчика, в настоящий момент западные танки окончательно утратили свою работоспособность из-за сильных ливней и распутицы. К тому же, Запад поставляет Киеву уже устаревшие модели. 

Риттер напомнил, что ВСУ упорно пытались прорвать линию российской обороны в районе села Работино, однако, понеся огромный потери, киевские силы так ничего и не добились.

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#танки
#всу
#запад
#сво
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Польша подтвердила украинское происхождение ракеты, убившей двух человек
Польша подтвердила что ракета, убившая двух человек в 2022 году, была украинской
28 сентября 2023, 15:50

Фото: istock / 3D_generator

Ракета, упавшая в ноябре 2022 года на территории Польши и убившая двух человек, была украинской. Об этом 28 сентября сообщил генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.

«Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой — еще советской <...> Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — заявил Генпрокурор.
Напомним, что ночью 15 ноября 2022 на территорию Польши около границ с Украиной упала ракета, которая изначально по мнению Польши, принадлежала РФ. В результате атаки погибли 2 человека. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что таким заявлениям нет доказательств, и с большей долей вероятности ракета принадлежала ПВО Украины. Министрество обороны РФ заявило, что не совершало атак возле украинско-польской границы в тот день.

Зебро также рассказал, что украинская сторона не хочет идти на сотрудничество с Польшей в расследовании этого инцидента.

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#рф
#пво
#польша
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Минобороны: Российские ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР
28 сентября 2023, 14:53

Фото: istock / Kharkhan_Oleg

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам РИА Новости в ходе брифинга Министерства обороны 28 сентября.
Штурмовик сбили в районе села Торецкое на территории ДНР.

Помимо этого, за прошедшие сутки средствами ПВО были перехвачены 4 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и уничтожены суммарно 26 беспилотников в районах населенных пунктов Кодема, Берестовое и Новопетриковка в ДНР и под Новым и Самойловкой в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары по своим же сослуживцам, которые решили сдаться в плен. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Командир отметил, что такое регулярно происходит на артемовском направлении, где часто берут украинских пленников. Но многие из них погибают при ударах, наносимых Вооружёнными силами Украины.

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#авиация
#вкс
#новости
#днр
#рф
#пво
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ВСУ наносят удары по своим же военным, сдающимся в плен
Алаудинов: ВСУ неистово бьют по своим же, сдающимся в плен
28 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/MHJ Hoek Beheer BV

ВСУ наносят «неистовые удары» по группам своих же сослуживцев, которые приняли решение сдаться в российский плен. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Он рассказал, что так часто происходит на артемовском направлении, где в плен берется большое число украинских военных. Однако большинство из них гибнет при ударах, наносимых по ним другими военнослужащими ВСУ.

«К сожалению, их собратья, которые видят, что мы взяли их в плен, начинают наносить такой неистовый огонь артиллерии, чтобы они не остались в живых», - цитирует РИА Новости Алаудинова.

По его словам, большая часть их тех украинских военных, которые хотят сдаться в плен ВС РФ, гибнет еще до того, как попадает на участок российского базирования.

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#военные
#участок
#новости
#всу
#вс рф
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В ряды ВСУ начали призывать тяжелобольных
28 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/Olena_Z

В армию Украины начали призывать тяжелобольных людей.
Myśl Polska пишет, что потери ВСУ огромны и призывать уже почти некого.
 
«Воевать теперь отправляют больных людей старше 50 лет, очевидно, без какой-либо военной подготовки. Сокращен перечень заболеваний, освобождающих мужчин от призыва. Попасть в армию теперь могут даже люди, больные туберкулезом и носители ВИЧ», - сказано в материале Myśl Polska.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказал, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться.

«Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем», — сказал Арестович.
Кроме того, по его мнению, к уклоняющимся от мобилизации будут последовательно применяться всё более и более жёсткие меры.
Также известно, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать из Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет. 

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#всу
#украина
#сво
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ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российские позиции в ЛНР
28 сентября 2023, 14:20

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Украинские военные под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда Барс-16 «Кубань» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира батальона с позывным Зенит.

Солдаты ВСУ вышли на российские частоты и заявили, что идут сдаваться в плен. Командир батальона отметил, что украинские военнослужащие шли с белым флагом. Зенит дал команду роте, что бы те не подпускали украинских солдат ближе, чем на 50 метров. Когда военные приблизились на расстояние 50 метров, Зенит дал команду приближаться ползком по одному. Но солдаты ВСУ не захотели следовать указаниям, а открыли огонь и стали бросать гранаты. 

В ответ российские военные силы стали стрелять. В это время на другом фланге украинские боевики пытались взять штурмом еще одну позицию отряда. Солдаты ВСУ заметили брошенный окоп и заняли его, но их обнаружил разведывательный беспилотник и передал координаты минометам. Мина попала в группу солдат и ликвидировала двоих бойцов. После минометного обстрела украинские боевики отступили. 

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#военные
#беспилотник
#мина
#солдаты
#всу
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